Леонида Гозмана допросили по делу о неуведомлении о гражданстве Израиля

3 часа назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Политик и публицист Леонид Гозман (объявлен в России СМИ-"иноагентом") был допрошен в Следственном комитете России в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля. Его адвокат рассчитывает на прекращение дела или штраф.

О вызове в СКР вечером в пятницу сообщил сам Гозман. "Я все думал, почему они меня не трогают? Тронули! Едем с замечательным адвокатом Михаилом Бирюковым в следственное управление. Вызывают по совершенно бредовому делу. То ли пугают - уезжай, мол. То ли выманивают - предполагают уже там предъявить что-то серьезное", - сообщил он в соцсетях.

Позже стало известно, что публициста допросили по делу о несвоевременном уведомлении миграционной службы. По версии СКР, Гозман вовремя не сообщил о получении гражданства Израиля в 2018 году.

"Оказывается, Леонид Яковлевич, приняв в 2018 году израильское гражданство, уведомил миграционную службу об этом год спустя - в 2019 году. В апреле 2022 года это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении него", - рассказал адвокат Бирюков Интерфаксу.

По словам адвоката, его клиент был допрошен в качестве подозреваемого по ст. 330.2 УК РФ и отпущен. "Мы предоставили документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено - или все ограничится штрафом", - полагает Бирюков. Следующий допрос назначили на понедельник, 18 июля.

6 мая Гозман был включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Это произошло в тот момент, когда его не было в стране - он уехал после начала российского вторжения в Украину. В июне стало известно, что публицист вернулся в Россию.

"У меня нет рационального ответа на вопрос, зачем мы вернулись, - писал Гозман в "Новой газете. Европа". - Я не переоцениваю своей всемирно-исторической роли и понимаю, что мой арест, если он случится, мало на что здесь повлияет, толчком к изменениям не станет, а тюрьма - она для молодых. Да и не хочу я туда. Но не понимать, что она в ближайшей перспективе возможна, было бы крайней неадекватностью".

На этой неделе суд отправил в СИЗО по делу о "военных фейках" политика Илью Яшина, который принципиально отказывался покидать Россию и резко критиковал войну против Украины. Ранее по такому же обвинению под стражу поместили политика Владимира Кара-Мурзу.

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