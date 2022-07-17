"Троицу" Андрея Рублева доставили из Третьяковки в Троице-Сергиеву лавру, несмотря на протесты реставраторов

36 минут назад

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Автор фото, VK/Sergey Lopatnikov

Третьяковская галерея на время передала Русской православной церкви икону Андрея Рублева "Святая Троица". Сообщается, что икону доставили в Троице-Сергиеву лавру, где отмечается день памяти Сергия Радонежского. Искусствоведы и реставраторы выступали против транспортировки древней иконы, опасаясь, что ей может быть нанесен непоправимый ущерб, писали СМИ.

Заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа опубликовал фотографии иконы, установленной в лавре в стеклянном саркофаге.

"В Лавру прибыла древняя икона "Троица" кисти Андрея Рублева. Шедевр русской иконописной школы и мировой раритет на два дня празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, 17 и 18 июля, разместят на его историческом месте - у иконостаса, рядом с ракой, где и покоятся мощи Преподобного. Для иконы подготовлен стеклянный саркофаг", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

О том, что икону собираются вывозить в Сергиев Посад, на прошлой неделе сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, приказ о передаче иконы пришел "сверху", и сотрудники музея не могли повлиять на решение.

Издание "Медиазона" (внесено в реестр СМИ-"иноагентов") со ссылкой на протоколы реставрационного совета сообщает, что искусствоведы, научные сотрудники и реставраторы Третьяковки еще в мае пришли к выводу, что перевозить икону Рублева нельзя: ее сохранность зависит от жестких температурных условий и определенной влажности.

"Ее доски после деформаций можно сберечь только при неизменных условиях их пребывания в музее. Это же касается хрупкой и подвижной системы грунта и красочного слоя. После любых действий они вспучиваются, отслаиваются, осыпаются. Сберечь икону можно только, не трогая ее и сохраняя температуру и влажность", - объясняла Коробейникова.

Однако уже 14 июля исполняющий обязанности директора Третьяковки Ринат Шигапов подписал приказ о перевозке иконы в Сергиев Посад, пишет "Медиазона". Действующий директор музея Зельфира Трегулова, как сообщается, находится в отпуске.

Автор фото, Alexander Sentsov/TASS

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в пресс-службу Третьяковской галереи и министерство культуры, но не получила ответа.