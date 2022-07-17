В Греции разбился украинский грузовой самолет с боеприпасами. Местных жителей просят не выходить из дома

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обломки транспортного самолета Ан-12

Транспортный самолет Ан-12 украинской авиакомпании, следовавший из Сербии в Иорданию, упал в субботу недалеко от греческого города Кавала на северо-востоке страны. На борту воздушного судна находилось 11 тонн оружия. Людям, живущим рядом с местом крушения, предписано оставаться дома из-за возможного выброса токсичных материалов.

Самолет принадлежал украинской авиакомпании Meridian, однако никаких указаний на его связь с военными действиями в Украине, нет.

На борту самолета находились восемь членов экипажа, все они погибли. В Meridian журналистам сообщили, что они были украинцами.

По данным главы минобороны Сербии, самолет перевозил в Бангладеш вооружение весом около 11 тонн, в том числе противопехотные мины.

По данным сайта Flightradar24, самолет следовал из сербского города Ниш в столицу Иордании Амман, где он должен был остановиться на дозаправку. Сообщается, что пилот запросил экстренную посадку в аэропорту греческого города Кавала из-за проблем с двигателем, однако не смог добраться до взлетно-посадочной полосы.

Местные жители заметили в небе самолет около 22:45 по местному времени. На кадрах видно, что он загорелся в воздухе.

В воскресенье утром аварийно-спасательные службы запустили дрон для осмотра места крушения. Греческое государственное телевидение сообщило, что армия, эксперты по взрывчатым веществам и сотрудники Греческой комиссии по атомной энергии не смогут обследовать место происшествия, пока оно не будет считаться безопасным.

Автор фото, EPA Подпись к фото, По словам очевидцев, самолет Ан-12 загорелся еще в воздухе

"Речь идет о сильном дыме и жаре, а также о белом веществе, которое мы пока не можем опознать, поэтому команда спецназа должна сообщить нам, что это такое и можем ли мы попасть на место происшествия", - заявил генерал-лейтенант пожарной бригады Северной Греции Мариос Апостолидис.

По данным местных властей, на место крушения прибыли пожарные, однако они не сразу смогли ликвидировать источник огня из-за продолжающихся взрывов.

Местная жительница Амилия Цаптанова, наблюдавшая падение самолета, рассказала, что удивилась, что он не врезался в их дом. "Там было много дыма, стоял неописуемый гул, он пролетел над горой, развернулся и врезался в поле", - вспоминает она.