В Греции разбился украинский грузовой самолет с боеприпасами. Местных жителей просят не выходить из дома
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Транспортный самолет Ан-12 украинской авиакомпании, следовавший из Сербии в Иорданию, упал в субботу недалеко от греческого города Кавала на северо-востоке страны. На борту воздушного судна находилось 11 тонн оружия. Людям, живущим рядом с местом крушения, предписано оставаться дома из-за возможного выброса токсичных материалов.
Самолет принадлежал украинской авиакомпании Meridian, однако никаких указаний на его связь с военными действиями в Украине, нет.
На борту самолета находились восемь членов экипажа, все они погибли. В Meridian журналистам сообщили, что они были украинцами.
По данным главы минобороны Сербии, самолет перевозил в Бангладеш вооружение весом около 11 тонн, в том числе противопехотные мины.
По данным сайта Flightradar24, самолет следовал из сербского города Ниш в столицу Иордании Амман, где он должен был остановиться на дозаправку. Сообщается, что пилот запросил экстренную посадку в аэропорту греческого города Кавала из-за проблем с двигателем, однако не смог добраться до взлетно-посадочной полосы.
Местные жители заметили в небе самолет около 22:45 по местному времени. На кадрах видно, что он загорелся в воздухе.
В воскресенье утром аварийно-спасательные службы запустили дрон для осмотра места крушения. Греческое государственное телевидение сообщило, что армия, эксперты по взрывчатым веществам и сотрудники Греческой комиссии по атомной энергии не смогут обследовать место происшествия, пока оно не будет считаться безопасным.
"Речь идет о сильном дыме и жаре, а также о белом веществе, которое мы пока не можем опознать, поэтому команда спецназа должна сообщить нам, что это такое и можем ли мы попасть на место происшествия", - заявил генерал-лейтенант пожарной бригады Северной Греции Мариос Апостолидис.
По данным местных властей, на место крушения прибыли пожарные, однако они не сразу смогли ликвидировать источник огня из-за продолжающихся взрывов.
Местная жительница Амилия Цаптанова, наблюдавшая падение самолета, рассказала, что удивилась, что он не врезался в их дом. "Там было много дыма, стоял неописуемый гул, он пролетел над горой, развернулся и врезался в поле", - вспоминает она.
"Все было окутано пламенем, мы испугались. Приехало много машин, но они не могли подобраться туда из-за непрерывных взрывов", - добавила она.