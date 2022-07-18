Аномальная жара в Европе: лесные пожары, температурные рекорды и "эскимо" для животных

8 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Пожары вокруг города Ландира в Новой Аквитании все еще распространяются

Экстремально жаркая погода установилась в Европе, температуры бьют рекорды, аномальная жара стала причиной смерти сотен человек, люди вынуждены бежать от лесных пожаров.

Франция

На юго-западе Франции пришлось эвакуировать более 14 тысяч человек. В департаменте Жиронда, пользующимся популярностью у туристов, власти решили вывезти из кемпингов даже охранников. Сами туристы уехали несколькими днями раньше.

Второй по серьезности, так называемый, "оранжевый" уровень опасности уже объявлен в 38 из 96 французских регионов.

Региональное правительство Жиронды заявило, что "ситуация остается очень неблагоприятной", главным образом, из-за порывистых ветров, которые переносят огонь на ранее незатронутые участки. Местные власти также говорят, что делают все возможное для того, чтобы спасти людей и ограничить распространение пожара, но пока не знают, когда же ситуация может быть взята под контроль.

Подпись к фото, Манон Жаккар пришлось эвакуировать несколько лет назад. Пока что она остается в специально оборудованном центре и не может вернуться домой

27-летняя Манон Жаккар, жительница охваченной пожарами Жиронды, назвала пожар "апокалиптическим". "Все случилось так быстро, - сказала она Би-би-си, - пожар был просто гигантским".

По данным властей, ситуация в коммуне Ла-Тест-дю-Бюш на западе департамента, ухудшается. По поступающим сообщениям огонь уже достиг моря и стал распространяться на юг. Местных жителей предупредили, что они должны быть предельно осторожными.

На настоящий момент пожаром в Жиронде охвачено более 100 кв. км, а десять с половиной тысяч гектаров уже выгорели.

Испания

Автор фото, Ashley Baker Подпись к фото, Южная Испания. Пожары в холмах Михас совсем рядом с домами для туристов

В испанском муниципалитете Михас более трех тысяч человек бросили свои дома, спасаясь от пожаров в одноименных холмах, правда, некоторым удалось потом вернуться. Михас расположен неподалеку от популярной у туристов Малаги и сам является популярным местом отдыха.

Живущая в этом районе Эллен рассказала агентству Рейтер, что времени на сборы у них не было: "Мы просто взяли несколько предметов первой необходимости и просто побежали, и к этому времени улицы уже были запружены народом, все было в движении, было много машин скорой помощи и пожарных".

Лесные пожары также вспыхнули и в других районах Испании: в провинциях Кастилия-и-Леон, Галисия и Эстремадура.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пожарные вертолеты, забирающие морскую воду, постоянно курсируют между морем и горами

Отдыхающие на курорте Торремолинос могли с пляжа видеть большие клубы дыма, поднимающиеся над близлежащими холмами, а также пожарные вертолеты, которые все время курсировали между холмами и побережьем, набирая морскую воду и сбрасывая ее на горящие леса.

Средиземноморская жара

В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в высохшей долине По, самой длинной реке страны, которая из за непрекращающейся жары в некоторых местах превратилась буквально в ручеек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Муниципалитет Байан в Португалии охвачен самыми сильными пожарами с 2017 года

В Португалии в этом году пожары уже уничтожили 30 000 гектаров лесов, в основном, на севере страны. Это самый большой ущерб от пожаров с лета 2017 года. Тогда в них погибли более 100 человек.

Впрочем, серьезная ситуация сложилась по всему Средиземноморью, от Марокко на западе, то Крита на востоке.

В Марокко власти приказали более 1300 жителям срочно эвакуироваться и направили дополнительных пожарных для борьбы с огнем в лесах на севере страны, в провинции Лараш.

На Крите пожарные продолжают тушить пожары на северном побережье острова вокруг города Ретимнон, хотя в субботу власти сказали, что огонь, хотя бы частично, локализован.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Синоптики говорят, что аномальная жара в Средиземноморье вызвана зоной струйного течения над Антлантикой, которая нагнетает горячий водух на Европу, как вентилятор

Лесные пожары вспыхнули также в некоторых местах на юго-западе Турции и на Адриатическом побережье Хорватии, возле курортных городов Задар и Шибеник, хотя на настоящий момент они не настолько опасны, чтобы организовывать крупномасштабную эвакуацию.

Жара опасна сама по себе, даже без пожаров

Слишком высокие температуры сами по себе могут быть опасны для здоровья, даже в отсутствие пожаров. Периоды аномальной жары повышают риск теплового удара и несчастных случаев. Чаще всего несчастные случаи происходят на воде. Количество людей отправляющихся к морю, рекам и озерам в жару существенно возрастает, и далеко не все из них соблюдают даже самые элементарные меры безопасности, от чего растет число утонувших.

Наиболее уязвимыми к аномально высоким температурам являются маленькие дети и пожилые люди, хотя жара опасна и для тех, кто находится в хорошей физической форме.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лесной пожар в Галисии на северо-западе Испании. Пока что он еще не очень силен, но ситуация может измениться в любой момент

Например, по данным мадридского Университета Карлоса III, который ежедневно регистрирует смертельные случаи, связанные с жарой, с 10 по 15 июля высокие температуры в той или иной форме привели к смерти 360 человек. За предыдущие шесть дней их было 27.

Смерть от теплового удара одного из дворников Мадрида привела к тому, что мэрия испанской столицы разрешила уборщикам улиц работать по вечерам.

Правительство Франции приняло дополнительные меры для защиты от жары людей в домах престарелых и бездомных. В 2003 году власти страны оказались не готовы к защите уязвимых слоев населения, в результате чего погибли почти 15 тысяч человек.

Что происходит в Британии

Экстремальная жара также может повредить инфраструктуру, например расплавить дорожное покрытие и деформировать железнодорожные пути.

Подпись к фото, В Англии железнодорожные рабочие красят белой краской рельсы, чтобы отражать тепло. Температура за 40 градусов может вывести из строя и железные дороги, и линии электропередач, и мобильную связь

Метеорологическая служба Британии выпустила "красное", самое серьезное предупреждение об опасности, связанной с жарой. Оно распространяется, главным образом, на юго-восток страны и район большого Лондона.

Синоптики предполагают, что в понедельник-вторник температуры могут достичь 41 градуса по Цельсию.

Подпись к фото, Метеорологическая служба Британии выпускает "красное" предупреждение об опасности очень редко

В предупреждении говорится, что неблагоприятные последствия для здоровья грозят всему населению, а не только его наиболее уязвимой части. Граждан призывают не вызывать скорую помощь без крайней необходимости и, по возможности, менять методы работы и распорядок дня.

Также не исключен "выход из строя чувствительных к теплу систем и оборудования, что может привести к локальному отключению электроэнергии и других важных услуг, таких как водоснабжение или услуги мобильной связи".

Автор фото, MoD / Crown copyright Подпись к фото, Один из кавалеристов Ее Величества поливает водой лошадь, чтобы она не слишком страдала от жары

По словам синоптика Би-би-си Сьюзен Пауэлл, ситуация совершенно беспрецедентна: температурные рекорды могут быть побиты во всех частях Соединенного Королевства.

Для борьбы с жарой и соответствующими проблемами, предпринимаются довольно неожиданные меры. Например, несколько местных советов выпустили на дороги специальные машины, которые зимой разбрасывают песок на обледенелый асфальт. В сильную жару они посыпают поверхности каменной крошкой, чтобы предотвратить размягчение асфальта.

Подпись к фото, Мост Хаммерсмит, "обернутый" фольгой. Не слишком эстетично, но для спасения одного из старейших подвесных мостов в Европе, все меры хороши

Цепи моста Хаммерсмит в Лондоне были покрыты серебряной изоляционной фольгой, чтобы отражать солнце и не допустить их перегрева.

Цепи, прикрепленные к руслу реки, регулируются таким образом, чтобы в летнее время их температура не превышала 13 градусов Цельсия. Если по каким-то причинам она поднимется до 18 градусов, движение по мосту придется закрыть.

Ученикам же разрешили приходить в школы в физкультурных трусах и майках, поскольку традиционная форма, особенно свитера и пиджаки, может привести к тепловым ударам.

Автор фото, ZSL London Zoo Подпись к фото, Горилла с "эскимо". Впрочем, даже оно полностью соответствует стандартам здорового питания

Впрочем, стараются обезопасить не только людей, но и животных. Британские зоопарки, парки дикой природы и заповедники делают все возможное, чтобы не допустить обезвоживания своих подопечных.

Некоторые обитатели Лондонского зоопарка получили мороженое, приготовленное из холодного чая (без сахара), с орехами и семенами.

По словам одного из смотрителей зоопарка Роба Харланда: "Приматы, такие как, например, гориллы, любят эскимо точно также, как и мы с вами".

Автор фото, Philip Joyce Подпись к фото, Лемуры в Котсуолдском парке дикой природы

Роб также добавил, что у азиатских львов и карликовых бегемотов в зоопарке есть собственные рвы, в которых они могут плавать, в то время как другие животные, такие как красные речные свиньи, получают персональный охлаждающий душ от своего смотрителя.

В парке дикой природы в районе Котсуолд в Оксфордшире также делают "эскимо на палочке" из ингредиентов обычного рациона животных, таких как груши и морковь.

Антропогенные изменения

Подпись к фото, Один из английских пляжей 17 июля. Еще совсем недавно подобные картины были большой редкостью

Периоды экстремальной жары в Европе становятся более частыми, более интенсивными и длятся дольше. Доктор Юнис Ло, климатолог из Бристольского университета, сообщила Би-би-си, что "повышение температуры является признаком изменения климата" и что в Британии около 2000 смертей в год вызваны аномальной жарой.

Статистические данные показывают, что с 1884 года 10 самых жарких лет в Британии приходятся на период с 2002 года, сказала она. "Мир уже потеплел примерно на 1,1°C с начала индустриальной эры, и температура будет продолжать расти, если власти во всем мире не примут действенные меры для резкого сокращения выбросов углерода".

Подпись к фото, Синоптик Би-би-си Сьюзен Пауэлл показывает область самых высоких температур. Самые высокие температуры ожидаются в Лондоне

Французская метеорологическая служба, так же, как и ее британские коллеги, ожидает нового рекорда жары в понедельник-вторник. В Португалии температура недавно достигла 47 градусов.