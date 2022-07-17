Зеленский отстранил от должности главу СБУ и генпрокурора Украины

32 минуты назад

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

В указе Зеленского об отстранении Баканова сказано, что это сделано на основании статьи 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

Эта статья предполагает отстранение от обязанностей из-за "неисполнения (ненадлежащего исполнения) служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям или создало угрозу появлению таких последствий".

Вместо Венедиктовой обязанности генерального прокурора будет исполнять Алексей Симоненко.

В день, когда Зеленский подписал указ об отстранении Баканова, стало известно, что Государственное бюро расследований задержало бывшего руководителя одного из областных управлений СБУ. Его подозревают в государственной изменене и работе на Россию.

По данным ВВС News Украина, речь идет об Олеге Кулинич, который до марта этого года возглавлял управление СБУ по Автономной республике Крым, которое после аннексии полуострова Россией располагалось в Херсоне.