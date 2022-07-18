H&M окончательно покидает Россию, но перед этим откроет магазины

24 минуты назад

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Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Компания H&M - второй по величине в мире ритейлер одежды - заявила в понедельник, что решила окончательно свернуть свой бизнес в России, присоединившись к длинному списку компаний, покидающих страну на фоне вторжения в Украину. В России H&M Group работала с 2009 года.

Компания, которой помимо H&M принадлежат бренды COS, Monki, & Other Stories и другие, приостановила все продажи в России еще 2 марта.

"Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране", - говорится в ее заявлении.

Россия была шестым по величине рынком для H&M, и компания увеличивала число своих магазинов, одновременно сокращая магазины на многих других рынках, отмечает Рейтер.

Ожидается, что ликвидация российского бизнеса обойдется компании примерно в 191 млн долларов.

"Проведя тщательную оценку, мы сочли невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России, - заявила гендиректор H&M Хелена Хельмерссон. - Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших [российских] коллег".Компания при этом намерена открыть свои магазины в России на ограниченный период времени, чтобы продать остатки товара. Когда именно начнется распродажа и сколько она продлится, в компании пока не уточнили.

Остатки товара продавал и шведский мебельный гигант IKEA, но на российском сайте сети произошел собой, в результате чего товары пока смогли приобрести только сотрудники компании.

Акции H&M прибавляют в цене 2,1% на торгах в Стокгольме в понедельник, тогда как с начала года их стоимость снизилась на 27%, отмечает Интерфакс.

Компания H&M была основана в 1947 году в Швеции. Сейчас это второй по величине глобальный ритейлер одежды, после испанской корпорации Inditex (владелец брендов Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear).

В России H&M Group работала с 2009 года. У нее было около 160 магазинов по стране, и в четвертом квартале 2021 года продажи, согласно отчету компании, составили около 20 млн долларов - больше чем в Китае, Италии, Нидерландах и Испании, пишет РБК.

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