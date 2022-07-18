Обвиняемый в торговле наркотиками проректор таможенной академии найден мертвым в СИЗО

час назад

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Автор фото, instagram.com/zkerefov/

Арестованный по обвинению в продаже наркотиков проректор Российской таможенной академии Залим Керефов найден мертвым в СИЗО. По данным СМИ, он покончил с собой. Керефов был помещен под стражу в начале июля. По версии следствия, он приобрел 2 килограмма наркотиков, расфасовал их и продал через даркнет.

Тело Керефова без признаков жизни нашли в камере следственного изолятора в Ногинске, куда он был определен судом после задержания на время расследования уголовного дела в его отношении, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил сначала адвокат Керефова, а затем и Следственный комитет (СКР).

По версии собеседника ТАСС, проректор РТА покончил с собой. Источник Интерфакса добавил, что мужчина оставил предсмертную записку.

При этом защитник Керефова заявил, что считает версию самоубийства маловероятной.

"Он покончил с собой в СИЗО города Ногинск. Наша позиция такая - он был жизнерадостным, вменяемым, у него маленькие дети, в это очень трудно поверить. Не мог он на это пойти. Уверен, что данный инцидент будет расследован", - сказал РИА Новости адвокат Алексей Цыганов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ). Из его пресс-релиза следует, что обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере нашли мертвым в одиночной камере еще в субботу, 16 июля. На теле были "телесные повреждения". Проводится проверка, чтобы понять, кто именно из сотрудников изолятора допустил халатность и каким образом.

Дело о торговле наркотиками

7 июля суд в Подмосковье санкционировал арест проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в сбыте наркотиков.

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По версии следствия, Керефов приобрел 2 килограмма наркотического вещества, расфасовал его на мелкие порции и "осуществлял продажу через даркнет".

Центр общественных связей ФСБ утверждал, что три сотрудника таможенной академии признались, что покупали наркотики у арестованного Керефова.

Версия ФСБ звучала так: проректор со своего служебного компьютера, используя криптографические мессенджеры, якобы закупал наркотики и администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по продаже их в закрытом сегменте интернета (даркнете), координировал деятельность курьеров "по расфасовке и адресной закладке".

СКР докладывал обнаружении "крупной нарколаборатории", изъятии свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 кг мефедрона и "дорогостоящего оборудования".

Следователи также заявляли, что проверяют, имеют ли отношение к торговле наркотиками другие сотрудники академии "из руководящего звена", которым обвиняемый якобы "предоставлял наркотик для употребления".

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