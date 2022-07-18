Уход H&M, новый штраф для Google и форс-мажор "Газпрома". Главные экономические новости дня

51 минуту назад

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Автор фото, EPA

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

H&M распродает одежду

Почти каждый день в последние недели российская экономика фиксирует исход из страны западных компаний - если раньше они приостанавливали работу, то теперь объявляют об окончательном уходе.

В понедельник о таком решении сообщила H&M Group. Помимо одноименной сети по продаже одежды и товаров для дома из страны уйдут и другие ее бренды, например, любимые многими сети Cos, Monki и And Other Stories.

H&M уходит из России по тому же сценарию, что и IKEA: компания устроит распродажу, чтобы опустошить склады. Но сделает это не онлайн, а откроет физические магазины на неопределенный срок -таких в стране 168.

Издание Mash пишет, что у сотрудников будет своя распродажа со скидкой в 25%, а потом в качестве компенсации им выплатят шесть окладов. Пресс-служба компании подтвердила ТАСС, что для сотрудников будет предусмотрен компенсационный пакет.

Западные компании уходят с российского рынка двумя основными способами - либо продают свои российские активы инвесторами внутри страны, либо устраивают распродажу товаров и закрываются. H&M пошла по второму пути.

Такой выбор неудивителен. Россия для компании - небольшой рынок: доля продаж в стране в мировой выручке составляет всего 4%. У компании в России было 168 магазинов из 4633 в мире, на нее работали почти 7 тысяч человек.

Google оштрафовали за видео

Если потребительские компании покидают российский рынок, то многие крупные интернет-компании продолжают работать, хотя российские власти используют против них уже давно ставший привычным рычаг давления - огромные штрафы.

Google получила в понедельник второй оборотный штраф за время своей работы в России - более 21,7 млрд рублей, или 10% от годовой выручки компании в России. Мировой суд Таганского района Москвы посчитал, что компания вновь не ограничила доступ к материалам, которые российские власти запретили.

В Роскомандзоре пояснили, что речь о YouTube - видеохостинг якобы "целенаправленно способствует распространению" недостоверной информации о российском вторжении в Украину, а также пропагандируют "экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций".

Первый оборотный штраф компании российский суд назначил еще до войны, в декабре 2021 года. А в мае компания Google заявила о банкротстве российского юрлица - на него и был наложен первый оборотный штраф и другие более мелкие штрафы, а его счета заблокироны.

"Газпром" заявил о форс-мажоре

"Газпром" уведомил одного из европейских клиентов о форс-мажоре на поставку газа с 14 июня, об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо российской компании. Такие письма получили Uniper и RWE - по данным агентства, импортеры российского газа в Германию.

Пункт о форс-мажоре является стандартным в деловых контрактах и ​​описывает чрезвычайные обстоятельства, которые освобождают сторону от юридических обязательств - в такой ситуации на компанию нельзя подать в суд или потребовать с нее неустойку.

Для "Газпрома" это актуально: на прошлой неделе компания остановила поставки по "Северному потоку", а до этого их сокращала.

Но европейцы не согласны. Uniper официально отклонила запрос как необоснованный.

Новые санкции на подходе, прежние - в суде

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Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России, сообщил Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (его цитирует портал Origo).

Сийярто рассказал о планах ввести запрет на торговлю российским золотом (такой уже ввели, например, США), а также дополнительные ограничения на операции с товарами двойного назначения. Также запреты коснутся иных услуг - в основном, бухгалтерских, аудиторских и консультационных.

Кроме того, в санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 человек и девять организаций, в том числе вице-премьер России, политические лидеры нескольких регионов и Сбербанк - он был только под секторальными санкциями со стороны ЕС, хотя самый крупный банк России уже давно находится в санкционных списках США и отключен от системы передачи данных по SWIFT.

Пока ЕС готовится расширить санкции, российские бизнесмены, уже попавшие в списки, пытаются их оспорить в суде - правда, пока это никому не удалось. Такой иск к Совету Европы подал основатель холдинга USM Алишер Усманов. Он заявил, что санкции могут привести к банкротству трех дочерних компаний холдинга USM - "Мегафона", "Металлоинвеста" и "Удоканской меди".

Греческие производители шуб на грани разорения

Российские чиновники часто говорят, что санкции стран Запада - это, по сути, выстрел себе в ногу. Неожиданно это подтвердили производители меховых изделий из Греции. Как пишет Reuters, отрасль находится фактически на грани банкротства.

Именно российский рынок был основным для меховых изделий из Греции - а после введения запретов экспорт туда закрыт.

Проблемам в меховой индустрии, со своей стороны, рады зоозащитники. "Русские традиционно покупают много [меха]. Война, очевидно, остановила их - и это очень хорошие новости", - сказал Reuters представитель группы Fur Free Alliance.

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