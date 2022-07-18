Телеканал "Дождь"*, прекративший работу в начале войны, начал вещание за границей
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Телеканал "Дождь" (признан в России "иноагентом") возобновил свою работу. Возвращение телеканала в эфир будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ на YouTube-канале "Дождя", а осенью начнется полноценное вещание канала из Риги, Амстердама, Тбилиси и Парижа.
Свою работу телеканал возобновил с выпуска новостной программы "Здесь и сейчас" на YouTube-канале "Дождя". Программа началась в 20:00 по московскому времени.
В программе, в частности, обсудили совместное расследование Bellingcat и Insider (обе организации признаны в РФ и "иностранными агентами", и, с пятницы, "нежелательными организациями") про Игоря Гиркина (Стрелкова), поставки вооружений западных стран в Украину, а также показали два репортажа - о Буче и о командующих военной операцией России в Украине.
Первые десять минут эфир смотрели около 36,5 тыс зрителей. К концу первого часа количество зрителей увеличилось до 45 тыс человек.
Приостановка вещания
"Дождь" стал одним из самых крупных СМИ (наряду с "Эхом Москвы" и "Новой газетой"), вынужденных прекратить работу в России после начала войны.
С 1 марта сайт канала начал блокировать Роскомнадзор, а 3 марта редакция объявила о приостановке работы из-за невозможности защитить своих журналистов и гостей от новой уголовной статьи о "фейках" про вооруженные силы. После этого руководство и многие сотрудники "Дождя" покинули Россию.
В сообщении "Дождя" говорится, что новое юрлицо телеканала открыто в Латвии, здесь же он получил европейскую лицензию на вещание.
"На первом этапе наши студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии мы сотрудничаем с телекомпанией TV3, в Грузии — с телекомпанией Formula, - говорится в сообщении канала. - Мы прекрасно понимаем все минусы и проблемы, связанные с работой из-за рубежа, но надеемся справиться с этим вызовом".