Ирландия вынуждена селить беженцев из Украины в армейских палатках на военной базе

час назад

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Автор фото, Department Of The Taoiseach Подпись к фото, Палаточный лагерь военной базы Горманстон может принять до 320 человек

Около 150 беженцев из Украины, вынужденных около недели провести в старом здании аэропорта Дублина, будут теперь размещены в палаточном лагере на территории военной базы в графстве Мит.

Из-за острой нехватки государственного жилья в общей сложности около 250 беженцев, прибывших в Ирландию, вынуждены были жить в аэропорту почти всю прошлую неделю.

Власти страны говорят, что на базе Горманстон можно будет временно разместить в больших армейских палатках до 320 человек.

Ирландия уже приняла около 42 тыс. беженцев, покинувших Украину c начала российского вторжения.

Министр по делам интеграции Ирландии Родрик O'Горман в интервью каналу RTÉ рассказал, что беженцы будут находиться на военной базе не больше недели, а власти за это время постараются подыскать им нормальное жилье.

"Серьезная ситуация"

Автор фото, Department Of Taoiseach Подпись к фото, По словам руководителя Ирландского совета по делам беженцев, армейские палатки - временное решение, и властям надо позаботиться о долгосрочном жилье

По словам исполнительного директора Ирландского совета по делам беженцев Ника Хендерсона, в последнее время ощущается острая нехватка жилья.

"Я полагаю, это наглядно свидетельствует о серьезности сложившейся ситуации, - рассказал он в интервью программе Би-би-си в Северной Ирландии "Доброе утро, Ольстер". - Настал момент, когда нам приходится размещать людей в палаточных лагерях, по 16 человек в одной палатке".

Хендерсон отмечает, что, скорее всего, такие палаточные лагеря теперь будут открываться по всей Ирландии.

К тому же с сегодняшнего дня всем беженцам, прибывающим в Ирландию из 20 европейских стран, понадобятся визы. Ирландские власти ввели эту меру из-за нехватки жилья, а также потому, что граждане других государств пытаются воспользоваться ситуацией в своих целях.

"Мы считаем, что это решение достойно сожаления, оно непропорционально и регрессивно, - говорит Хендерсон. - Мы бы хотели, чтобы правительство действовало более сфокусировано и обеспечило людям жилье на средние и долгие сроки. В противном случае, как мы полагаем, все лето и даже осенью нам придется задействовать жилье такого вот палаточного типа".

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