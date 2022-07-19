Оперный певец из Осетии получил 10 лет строгого режима за антиковидный митинг

19 минут назад

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Автор фото, vadim cheldiev/facebook.com

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 40-летнего оперного певца Вадима Чельдиева - обвиняемого по делу о митинге против "режима самоизоляции", прошедшем во Владикавказе в 2020 году.

Чельдиев был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности, организации массовых беспорядков и применении насилия к полицейскому, сообщает правозащитник Павел Чиков.

Еще два фигуранта дела - Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов - получили по восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно. Как отмечает Чиков, фигуранты дела были признаны фактическими организаторами протестов.

По версии следствия, весной 2020 года Чельдиев, проживая в Петербурге, опубликовал в своем телеграм-канале анонс схода против коронавирусных ограничений во Владикавказе, запланированного на 20 апреля.

Еще до акции Чельдиева задержали по обвинению в распространении "фейков" о коронавирусе (это дело прекращено за истечением срока давности) и этапировали во Владикавказ. По дороге из Петербурга Чельдиев, по версии силовиков, оказывал сопротивление полицейским.

В акции протеста, прошедшей во Владикавказе 20 апреля 2020 года, приняли участие более 2 тысяч человек. Они собрались в центре города, дошли до здания правительства Северной Осетии и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова.

В ходе акции произошли стычки между протестующими и ОМОНом, были задержаны более 100 человек. Летом 2021 года пятерых участников митинга во Владикавказе приговорили к тюремным срокам от 5 до 5,5 лет.

Кто такой Чельдиев

Чельдиев - финалист конкурса имени Муслима Магомаева, выпускник Академии молодых певцов Мариинского театра. Певец 18 лет жил в Петербурге, а в 2016 году вернулся в Осетию и занялся благотворительностью. Через три года Чельдиев снова уехал Петербург. В 2019 году он отказался от звания заслуженного артиста Северной Осетии в знак протеста против пенсионной реформы.

Чельдиев также является сторонником идей "граждан СССР". Своим удостоверением личности он считает свидетельство о рождении от 1981 года, а свой российский паспорт называет "аусвайсом". Певец утверждал, что не признает российские законы, и призывал людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты.

Чельдиев обрел популярность в соцсетях с началом пандемии коронавируса. Он заявлял, что не верит в существование Covid-19, а причиной распространения информации о вирусе называл "крах экономики и нежелание платить людям".

В интервью Би-би-си Чельдиев говорил, что его возмущают непоследовательные решения властей об открытии или закрытии предприятий: "Запустили общественный транспорт. Вот в такси больше двух человек ездить не рекомендуют, а в маршрутке 12 человек можно. На кладбище, на похороны ходить нельзя, а в салоны красоты можно".

С момента задержания в апреле 2020 года певец находился в СИЗО. Его также внесли в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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