Второй визит Путина с начала войны. О чем и с кем он будет говорить в Иране

20 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Президент России отправился в Иран - это уже второй его зарубежный визит после того, как в конце февраля Владимир Путин начал вторжение в Украину. Тегеран остается одним из немногих союзников Москвы на международной арене.

Путин примет участие во встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние переговоры с каждым из лидеров. Он также уже в пятый раз встретится с духовным лидером Ирана аятоллой Хомейни.

В Тегеране будут обсуждаться экспорт зерна, Сирия и Украина, сообщали СМИ со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

Путин ограничил свои международные визиты после начала войны на Украине. В июне он совершил свою первую поездку с февраля, посетив Таджикистан и Туркменистан.

Привыкли к санкциям

Визит предоставит Путину возможность углубить связи с Ираном - одним из немногих оставшихся международных союзников Москвы, который многие годы находится под западными санкциями, считают эксперты.

Россия и Иран привыкли к санкциям, заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков. "Иран не первое десятилетие находится под теми или иными санкциями, и Иран хорошо уже адаптировался к тому, чтобы развиваться, повышать благосостояние своего народа", - утверждает он.

Россия оказалась под жесткими санкциями после начала войны в Украине. Ни Иран, ни Турция к ним не присоединились.

На следующей неделе послы западных стран соберутся для утверждения нового пакета санкций. Тем временем Москва и Тегеран работают над подготовкой нового межгосударственного договора, сказал накануне помощник президента России Юрий Ушаков.

Иранские беспилотники

Путин совершает визит Иран на фоне слухов о планах Тегерана поставить России сотни беспилотников - часть из них с боевым потенциалом. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан говорил, что российской делегации недавно были продемонстрированы иранские ударные дроны.

"Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие, - рассказывал Салливан журналистам. - Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА".

В то же время министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан в интервью итальянской газете La Repubblica заявлял, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники "У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт", - заявил Абдоллахиан.

Песков отрицательно отвечал на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников во время визита Путина в Тегеран. Салливан оговаривался, что США не знают, были ли уже поставки иранских беспилотников в Россию.

Зерно

"Вопрос вывоза украинского зерна будет обсуждаться, работа ведется весьма активно", - объявлял помощник президента Ушаков.

После вторжения 24 февраля экспорт украинского зерна резко сократился, так как порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия. По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 млн тонн зерна, в то время как миру угрожает продовольственный кризис.

Накануне министр обороны Турции заявил, что стороны договорились о способах обеспечения безопасности маршрутов транспортировки зерна. "Встреча представителей Турции, РФ, Украины и ООН, на которой они могут быть оформлены в соответствующий документ, может пройти на этой неделе", - указывал он. Первая такая встреча прошла 13 июля в Стамбуле.

Пожелавшие остаться неназванными чиновники западных стран тогда говорили Би-би-си, что переговоры о поставках зерна проходят "по-деловому", но решения не стоит ждать раньше 19 июля, когда в Тегеране пройдет встреча Путина с Эрдоганом.

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