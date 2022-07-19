В тюрьму за собаку. В Иране хотят запретить домашних животных, потому что они "символы Запада"

Али Хамедани

Корреспондент BBC World Service

8 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новое законодательство может иметь серьезные последствия для владельцев домашних животных в Иране

"Он смотрит на меня своими красивыми невинными глазами и просит вывести его погулять. Но я не решаюсь, потому что нас могут арестовать", - рассказывает Махса, хозяйка небольшого пса. Она имеет в виду, что в столице Ирана Тегеране с недавних пор началась целая волна арестов: местная полиция назвала выгул собак в парках преступлением, поэтому их владельцев задерживают, а питомцев увозят.

Запрет на выгул собак власти объясняют необходимостью "защитить общественную безопасность".

Тем временем парламент Ирана рассматривает законопроект, согласно которому владеть домашними животными можно будет только по специальному разрешению.

Символы "вестернизации"

Как сказано в законопроекте, чтобы обзавестись собакой или кошкой иранцам нужно обратиться в специальный правительственный комитет. При этом за "ввоз, покупку и продажу, перевозку и содержание" любых домашних питомцев, вплоть до кроликов и черепах, предусматривается штраф примерно в 800 долларов.

По словам президента Ассоциации ветеринаров Ирана и противника законопроекта доктора Пайама Мохеби, дебаты по этому поводу начались больше десяти лет назад. Тогда группа иранских депутатов предлагала конфисковать собак у их владельцев и отправить их в зоопарки или бросить в пустыне.

"За это время они несколько раз меняли законопроект и даже обсуждали телесные наказания для владельцев собак. Но в результате проект никуда не продвинулся", - рассказывает Мохеби.

Автор фото, Courtesy of Dr Payam Mohebi Подпись к фото, Доктор Пайам Мохеби, президент Ассоциации ветеринаров Ирана, открыто выступает против нового законопроекта

Жители сельских районов Ирана держали собак всегда, но в ХХ веке домашние питомцы стали еще и символом урбанизации.

Иран стал одной из первых ближневосточных стран, принявших законы о защите животных. В 1948 году здесь появилась первая государственная организация по контролю за их соблюдением. Собаки были даже у членов королевской семьи.

Все изменила исламская революция 1979 года, завершившаяся свержением шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Она затронула многие сферы жизни в Иране, в том числе и тех, что касаются домашних животных.

Автор фото, Iranian Royal Family Collection Подпись к фото, Собаки стали символом урбанизации в Иране прошлого века, тогда даже у шаха и его семьи были собаки и другие питомцы

В исламской традиции собак считают "грязными" животными. В глазах нового режима они также символизировали Запад и его образ жизни, который иранские власти пытались искоренить.

"Четких норм, регулирующих владение собаками, так и не появилось", - рассказал Би-би-си доктор Ашкан Шемирани, ветеринар из Тегерана.

"Полицейские задерживает людей за то, что они выгуливают своих собак или даже просто перевозят их в своих машинах. И это делается только потому, что они рассматривают собак как символ вестернизации", - объясняет Шемирани.

По его словам, власти даже создали "тюрьму" для изъятых домашних животных. "Мы слышали множество ужасных историй об этом месте, - добавляет он. - Животных держат под открытым небом без нормальной еды и воды, а у владельцев появляется множество проблем с законом".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Собаки в исламской традиции считаются "грязными" животными, и некоторые жители Ирана видят в них символ "вестернизации"

Новый законопроект, ограничивающий владение домашними животными, также связан с трудностями в экономике Ирана из-за многолетних западных санкций. Три года назад власти Ирана запретили ввоз в страну корма для животных иностранного производства - это объяснялось мерами по сохранению валютного резерва страны.

В ситуации, когда на полках доминировала иностранная продукция, цены резко пошли вверх - особенно после того, как появился черный рынок.

"Мы очень зависим от людей, которые ввозят корм контрабандой, - сокрушается владелец одной из ветеринарных клиник города Мешхед. - Всего за несколько месяцев цены выросли в пять раз".

Ветеринар отмечает, что качество местных кормов для животных очень низкое и не соответствует стандартам, фабрики зачастую используют мясо и рыбу очень низкого качества, а то и вовсе ингредиенты с истекшим сроком годности.

Проблемы персидских кошек

Новый законопроект, впрочем, касается не только собак, но и кошек, и других питомцев (там упоминаются даже крокодилы). И это несмотря на то, что Иран - родина персидских кошек, одной из самых популярных пород в мире.

Подпись к фото, Новый законопроект может создать парадоксальную ситуацию, когда кошки персидской породы окажутся вне закона.

"Как вообще можно представить, что персидским кошкам теперь будет небезопасно на собственной родине?" - возмущается ветеринар клиники в Тегеране в разговоре с корреспондентом Би-би-си. "В этом законе нет никакой логики, добавляет он. - Они просто хотят показать людям свой железный кулак".

Президент Ассоциации ветеринаров Ирана доктор Мохеби считает этот проект постыдным. "Если парламент примет этот закон, следующие поколения будут помнить нас как людей, которые запретили собак, потому что они собаки, и кошек, потому что они кошки", - говорит Мохеби.

Владельцы домашних животных в Иране, такие как Масха, всерьез переживают за будущее своих питомцев.