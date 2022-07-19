"Принуждение к пользованию электронным кошельком". На Apple подали в суд из-за системы Apple Pay

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Против американского технологического гиганта Apple выдвинут коллективный судебный иск, авторы которого обвиняют компанию в принуждении потребителей к использованию системы бесконтактных платежей Apple Pay. Иск поступил в федеральный суд Калифорнии от кредитного союза Affinity Credit Union из штата Айова.

По мнению кредитного союза, Apple вынуждает пользователей своих смартфонов, смарт-часов и планшетов использовать созданную им систему для бесконтактных платежей, в то время как у владельцев устройств на базе Android есть выбор использовать, к примеру, Google Pay или Samsung Pay.

Таким образом, как считают истцы, компания не позволяет потребителям использовать платежные приложения конкурентов. В иске утверждается, что это вынудило больше четырех тысяч банков и кредитных организаций, использующих Apple Pay, ежегодно отдавать за эти услуги минимум миллиард долларов. Apple взимает с банков комиссию за каждую транзакцию, сделанную по карте, которая зарегистрирована в электронном кошельке.

Компания Apple оперативно не ответила на запрос Би-би-си о комментарии.

После вторжения армии РФ в Украину Apple присоединилась к введенным против Москвы санкциям. Поэтому Apple Pay в России не работает с апреля 2022 года - так же, как ее главный кокурент Google Pay - система электронных платежей на базе Android.

В Affinity Credit Union считают, что из-за отсутствия конкуренции у Apple нет стимулов улучшать работу своей платежной системы и делать ее более устойчивой к попыткам взлома.

"Поведение Apple наносит ущерб не только кредитным организациям, но потребителям и ситуации с конкуренцией на рынке в целом, - заявили в Affinity Credit Union. - Если бы Apple столкнулась с конкурентами, она не могла бы брать такие огромные комиссии".

Истцы требуют от Apple возместить убытки (их размер не уточняется) и прекратить антиконкурентное поведение.

Другие судебные баталии

Иск Affinity Credit Union против Apple - уже не первое судебное дело, связанное с кошельком Apple Pay - технологическому гиганту уже грозит внушительный штраф по иску регулирующих органов Евросоюза. Последние заявили, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на платформе iOS и рынке электронных кошельков, отказавшись предоставить конкурентам доступ к своей платежной системе.

Автор фото, Getty Images

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В заявлении европейских регуляторов сказано, что Apple взимает с банков, выпустивших карту, комиссию за каждый платеж, который делается через систему Apple Pay; размер комиссии составляет 0,15% от суммы транзакции для кредитных карт и полцента - для дебетовых. При этом платежные системы на платформах Android не взимают ничего.

Европейских регуляторов представляют юридические компании Hagens Berman Sobol Shapiro и Sperling and Slater. В августе прошлого года эти фирмы помогли группе мелких разработчиков приложений для iOS получить от Apple компенсацию в размере 100 млн долларов за завышение комиссии.

По словам Маргрет Вестагер, комиссара ЕС по вопросам конкуренции и куратора вопросов цифровых технологий, Apple объясняет отказ допустить конкурентов к своей системе бесконтактных платежей на основе технологии NFC соображениями безопасности.

Большинство мобильных бесконтактных платежей в Европе проводятся с помощью NFC (Near Field Communication - "коммуникация ближнего поля"). Это технология передачи данных малого радиуса действия, когда устройства оказываются близко друг от друга - и телефон (или часы) устанавливают связь с платежным аппаратом в магазине.

"Наше расследование не выявило ничего, что указывало бы на наличие такого высокого риска, - заявила Вестагер в мае. - Напротив, мы пришли к выводу, что поведение Apple не может быть оправдано соображениями безопасности".

И Google тоже

Против одного из главных конкурентов Apple на рынке мобильных устройств - компании Google - также выдвигаются обвинения в завышении комиссии для пользователей аппов, загруженных через Play Store.

Автор фото, Getty Images

В судебном иске, поданном от имени почти 20 млн пользователей в Великобритании, сказано, что Google нарушала законы о конкуренции, когда устанавливала неоправданно высокую комиссию за покупки в аппах.

"Мы уверены, что выдвигаем верные требования, - говорит автор иска Лиз Колл, занимающаяся правами потребителей. - 30% комиссии в Google Play Store поверх платы за онлайн-покупки - это незаконно и неоправданно".

Колл требует от Google возместить пользователям неоправданную, по ее мнению, комиссию за многие годы работы Play Store. В Google заявили, что будут оспаривать этот иск.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

Загрузите наше приложение: