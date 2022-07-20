Кто станет новым премьер-министром Великобритании: в финал гонки вышли Риши Сунак и Лиз Трасс

час назад

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В финал гонки за место лидера Консервативной партии Великобритании и нового премьер-министра по результатам голосования среди членов парламента от партии тори вышли бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Имя следующего руководителя британского правительства определится во время голосования всех членов правящей Консервативной партии, результаты которого будут обнародованы 5 сентября.

Таким образом из гонки выбыла первая в истории женщина на посту министра обороны страны Пенни Мордонт. Перед началом четвертого раунда Сунак лидировал со 118 голосами, а за ним шли Мордонт и Трасс.

Считается, что Лиз Трасс обладает наибольшим политическим опытом среди остальных кандидатов, как в целом, так и в работе на министерском посту. В свою очередь Пенни Мордонт провела в правительстве больше времени, чем Риши Сунак, но он дольше был членом кабмина.

В среду утром, накануне голосования, если судить по ставкам у букмекеров, Трасс опережала Сунака.

Теперь, когда кандидатов осталось всего двое, им предстоит убеждать уже не коллег по парламенту, а всех рядовых членов Консервативной партии в том, что именно он или она является самым достойным кандидатом.

Что известно о претендентах

Пенни Мордонт . В 2019 году стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии. До этого Мордонт, резервистка Королевского флота, занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил в правительстве Кэмерона.

. В 2019 году стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии. До этого Мордонт, резервистка Королевского флота, занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил в правительстве Кэмерона. Риши Сунак . Стал депутатом британского парламента в 2015 году, а уже в 2019-м был назначен министром финансов. Оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном.

. Стал депутатом британского парламента в 2015 году, а уже в 2019-м был назначен министром финансов. Оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном. Лиз Трасс. Министр иностранных дел в правительстве Джонсона. После ухода Сунака и Джавида со своих постов заявила о поддержке премьера, что укрепило ее положение среди его сторонников. Будучи лишь второй женщиной, возглавившей министерство иностранных дел, она записала себе в актив освобождение из иранской тюрьмы журналистки Назанин Загари-Рэтклифф и введение санкций против России и ее олигархов. Известна жесткими высказываниями в адрес российского руководства, которое она критиковала за войну, развязанную против Украины.

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