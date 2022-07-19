ЕС вводит санкции против Собянина, а российский минфин придумывает новые способы ослабить рубль. Главные экономические новости дня

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, В новый санкционный пакет могут попасть 47 человек, в том числе - мэр Москвы

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Санкции против Собянина, Белоусова и "Сбера"

Новый санкционный пакет ЕС еще не опубликован, но СМИ уже начали пересказывать его детали.

Всего в него могут войти 47 человек, включая мэра Москвы Сергея Собянина, первого вице-премьера Андрея Белоусова и двух народных артистов - Сергея Безрукова и Владимира Машкова, пишет "Настоящее время" (российские власти считают это СМИ "иностранным агентом") со ссылкой на документ.

По данным EUobserver, в европейский санкционный список также могут попасть глава "Ростеха" Сергей Чемезов и любимый байкерский клуб Владимира Путина "Ночные волки".

Уже во вторник вечером министр иностранных дел Франции Катрин Колонна уточнила, в список войдут 55 человек.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые санкций ЕС также вводятся против крупнейшего российского банка "Cбер", который и так уже попал в санкционные списки США и отключен от системы межбанковских переводов SWIFT. По словам Сийярто, европейцы собираются ввести запрет и на торговлю российским золотом плюс дополнительные ограничения на операции с товарами двойного назначения.

О том, что санкции ЕС согласованы, сообщила еще в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Москва должна дорого заплатить за агрессию", - сказала она.

Это седьмой пакет санкций со стороны ЕС, но он достаточно небольшой по объему. В СМИ (например, агентство Рейтер и Guradian) называют его "шестым плюс".

Минфин против рубля

Ни европейские, ни американские санкции в последние месяцы не могут ослабить российскую валюту: доллар во вторник вечером стоил 55,5 рубля, а евро - 56,6 рубля. Крепкий рубль уже давно не говорит о силе экономики страны, а просто отражает падение импорта.

Воевать с избыточно крепким рублем начало российское министерство финансов (его можно понять, ведь такой рубль уменьшает доходы бюджета от продажи нефти и газа). Для этого минфин решил использовал бюджетное правило - это уже проверенный временем механизм, который позволил разорвать крепкую связь курса рубля и цен на нефть.

Бюджетное правило предполагает определенную цену на нефть - обычно в бюджет заложена такая: чуть более 40 долларов за баррель. Если реальные цены на нефть выше, то минфин все избыточные доходы от них отправляет в резервы, продавая рубль и покупая валюту - как раз это мешало рублю укрепляться при повышении цен.

В начале войны действие бюджетного правила было приостановлена. А сейчас минфин, как пишет газета "Ведомости", предлагает новую конструкцию: цена отсечения будет 60 долларов за баррель, и будет учитываться объем добычи нефти - 9,5 млн баррелей в сутки.

Газета со ссылкой на аналитиков пишет, что это может ослабить рубль на 10-20 рублей к доллару.

Петру Авену разрешили тратить

Российский миллиардер Петр Авен, который попал под британские санкции и весной очень переживал, что из-за них у него нет денег на водителя (а сам водить он не умеет), смог добиться от британских властей послабления, сообщает Блумберг.

Как пишет агентство, с 15 марта жена Авена фактически оплачивает его расходы. В месяц он тратит около 140 тысяч (почти 168 тысяч евро). Большая часть - это расходы на страхование и охрану его коллекции живописи, рассказывает собеседник агентства.

Суд в понедельник снял ограничения на счета Авена, и теперь он сможет оплачивать свои расходы самостоятельно.

При этом в Великобритании ведется расследование того, нарушал Авен санкции или нет.

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