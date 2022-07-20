ИКАО: сообщение о лжеминировании самолета с Протасевичем передали по указанию руководства Беларуси

56 минут назад

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Автор фото, ONLINER.BY HANDOUT via Reuters Подпись к фото, Когда самолет Ryanair приземлился в Минске, с него сняли Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу

ИКАО, агентство ООН по гражданской авиации, пришло к выводу, что должностные лица Беларуси в мае прошлого года распорядились передать заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе на борт самолета авиакомпании Ryanair, в котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Самолет, в котором находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Протасевич и его подруга Софья Сапега, 23 мая 2021 года летел из Афин в Вильнюс. Когда он пролетал транзитом через воздушное пространство Беларуси, белорусские диспетчерские службы сообщили, что им поступила угроза взорвать лайнер, и принудили его к посадке в Минске.

Там Протасевич и Сапега были арестованы. Бомбу в самолете так и не нашли.

Ранее, в январе этого года, Международная организация гражданской авиации заявляла, что не знает, откуда поступила ложная угроза. В новом отчете ИКАО указывается, что в последние месяцы была получена новая информация, почерпнутая, в частности, из аудиозаписей сопровождавшего рейс диспетчера и беседы с ним. Об этом диспетчере ранее писала New York Times.

Эта информация позволила ИКАО сделать вывод, что сообщение о минировании было передано экипажу самолета по указанию высшего руководства Беларуси, являлось заведомо ложным и поставило под угрозу безопасность полета, что нарушает положения двух международных конвенций о гражданской авиации.

Представитель России в Совете ИКАО высказал возражение против обозначения Беларуси как источника вмешательства в ход авиарейса.

В соответствии с решением Совета ИКАО, текст доклада опубликован, будет разослан всем странам-членам организации, а также генеральному секретарю ООН "для рассмотрения и соответствующих действий", говорится в пресс-релизе организации.

МИД Беларуси пока не комментировал новый вывод ИКАО, сообщает агентство Рейтер. Ранее Минск настаивал, что все его действия были законны, а Запад использовал инцидент с самолетом для давления на Александра Лукашенко.

Западные страны, не признавшие переизбрание Лукашенко президентом, после посадкой самолета и ареста Протасевича, имевшего убежище в Евросоюзе, ввели новые санкции против Беларуси, в частности запретили своим авиакомпаниям летать через белорусское воздушное пространство и закрыли собственное небо для белорусских самолетов.

Автор фото, Telegram@Zheltyeslivy/Reuters TV/via Reuters

Роман Протасевич был переведен под домашний арест после нескольких телевизионных интервью, в которых он раскаивался в своей оппозиционной деятельности. Белорусская оппозиция считает, что эти заявления он сделал не добровольно.