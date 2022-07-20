Московские ветеринары летят в Сибирь вытаскивать банку сгущенки из пасти белого медведя

12 минут назад

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Автор фото, t.me/radionovasg Подпись к фото, Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала фото медведя в телеграм-канале

Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. Спасать медведя собираются ветеринары из Москвы.

О происшествии сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы", - написала она в своем телеграм-канале, выложив фотографии.

По ее словам, уже в среду на помощь медведю вылетят ветеринары из Москвы. "Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение. Сделаем все возможное, чтобы спасти медведя", - добавила она.

Диксон - поселок городского типа в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, один из самых северных населенных пунктов России, население - 513 человек (данные 2021 года). Свалки мусора и металлолома в Заполярье - одна из больших проблем, которую не первый год пытаются решить российские власти.

Рабочая группа по белому медведю

Рабочая группа по белому медведю при Росприроднадзоре, которую упомянула Радионова, была создана в ноябре 2019 года. Ее основная цель - реабилитация осиротевших детенышей белого медведя. В составе группы 14 человек - представители научных институтов, Московского зоопарка, WWF и Росприроднадзора.

"Все действия направлены на то, чтобы сохранить животное в дикой природе без ущерба жизни и здоровью людей и животных", - рассказывала РИА Новости руководитель одного из управлений Росприроднадзора Татьяна Кузнецова.

Рост количества случаев, требующих вмешательства группы, по ее словам, связан с увеличивающимся присутствием человека в Арктике, а также с изменениями климата, которые приводят к учащению выходов диких животных к людям.

В прошлом году было по меньшей мере два случая, потребовавших вмешательства группы.

"Сначала был медвежонок на острове Большевик. Медвежонок еще маленьким пришел к золотодобытчикам, которые стали его подкармливать. В итоге выросшая медведица стала представлять угрозу для людей, рядом с которыми жила, а вернуть ее в природную среду было невозможно, потому что она разучилась добывать пищу самостоятельно, привыкла получать всю еду из рук человека. Было принято решение забрать ее из поселка и доставить в Московский зоопарк", - рассказывала Кузнецова.

Еще одну медведицу изъяли в Якутии - она пришла в жилой поселок, пройдя более 2,5 тысяч километров от побережья. "Так далеко вглубь материка они раньше не заходили, и чтобы исключить угрозу для местных жителей и понять, здорово ли животное, ее также было принято решение изъять из природы", - говорила Кузнецова. Медведицу также отправили в Московский зоопарк.

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