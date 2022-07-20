Российские поисковики будут маркировать "Википедию" как нарушителя закона из-за статей об Украине

42 минуты назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Роскомнадзор объявил о "мерах понуждения" для "Википедии", которую ранее пытался заставить удалить несколько статей о российском вторжении в Украину. Блокировки не будет, власти выбрали мягкую меру наказания - они обяжут российские поисковики информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия якобы нарушает российское законодательство.

"Решение о применении меры понуждения" принято "в связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации", говорится в заявлении ведомства.

Роскомнадзор предупредил, что принятые им меры против "Википедии" будут действовать "до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства".

Сколько статей власти считают необходимым удалить из онлайн-энциклопедии, в заявлении не уточняется - сказано только, что на сайте "Википедии" остается неудаленным "ряд материалов, признанных запрещенными", в том числе "фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины".

По данным "Википедии", всего в реестр запрещенной в России информации уже внесены 11 статей о военных действиях России в Украине.

Маркировку "нарушитель законодательства" для иностранных компаний в России придумали еще осенью прошлого года. Однако тогда Роскомнадзор рассчитывал таким образом заставить Google, Facebook и других зарубежных интернет-гигантов открыть свои представительства в России по закону о "приземлении".

"Смысл в том, чтобы человек сразу получал информацию о том, что ресурс нарушает законодательство. Дальше выбор человека, хочет ли он пользоваться этим ресурсом", - объяснял "Коммерсанту" один из инициаторов нововведений Александр Хинштейн в мае 2021 года.

Угрозы Роскомнадзора

Еще в начале апреля Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить материалы о войне в Украине, которые Генпрокуратура России сочла недостоверными. Речь шла о пяти статьях - "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче".

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Роскомнадзор тогда заявлял, что "Википедия" стала "новой линией постоянных информационных атак на россиян", а ее авторы якобы "целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией". "В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий", - возмущались чиновники.

Тем не менее ни тогда, ни сейчас Роскомнадзор не стал прибегать к досудебной блокировке материалов "Википедии", как это было сделано с огромным числом российских СМИ. В настоящее время "Википедия" остается чуть ли не единственным крупным сайтом, все еще доступным российским читателям без VPN, с информацией о войне из независимых источников.

"Есть риск, что "Википедия" будет тоже заблокирована, но это приведет к тому, что статьи просто перестанут редактировать из России", - объяснял Би-би-си исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.

В результате донести свою позицию российским властям станет еще сложнее. "Конечно, у людей разные есть мнения, но вне Россия мнения у людей сейчас более-менее схожи", - указывал Козловский.

"Википедия" находится в реестре запрещенных сайтов с 2012 года, и ее могут заблокировать каждую минуту вот уже на протяжении 10 лет, - подчеркивал он. - Для этого какие-то дополнительные действия не нужны, надо только захотеть, и "Википедия" будет заблокирована вполне по закону. Последние 10 лет "Википедия" живет в таких условиях".

26 апреля российский суд вынес штрафы Wikimedia Foundation на общую сумму 5 млн рублей - из-за отказа удалить статьи о разрушенном в результате войны Мариуполе, других событиях в Украине, связанных с российским вторжением, а также о способе изготовления пороха.

В настоящее время узнать, какие авторы создают статьи о российском вторжении, невозможно: их имена администраторы "Википедии" скрыли, писал "Холод". Это решение они приняли после того, как власти Беларуси в марте арестовали одного из самых известных авторов русскоязычной "Википедии" Марка Бернштейна, редактировавшего статьи о войне в Украине.

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