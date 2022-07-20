Суд прекратил уголовное дело против блогера Юрия Хованского. Его обвиняли в оправдании терроризма

51 минуту назад

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Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении блогера Юрия Хованского. Ему грозило до семи лет лишения свободы из-за исполнения песни со строчкой о "Норд-Осте".

Уголовное преследование блогера прекращено Вторым Западным окружным военным судом "в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Хованского заключили под стражу в июне 2021 года. Больше полугода он находился в следственном изоляторе, в декабре ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Ему вменяли публичное оправдание терроризма (ст.205.2 УК РФ) из-за исполнения песни, в которой была строчка, касавшаяся теракта на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году.

Когда была исполнена песня

Следствие считало, что он исполнил ее не раньше 2018 года. Блогер же утверждал, что пел ее во время стрима в 2012 году, когда в законе об оправдании терроризма еще не было второй части, в которой упоминается интернет. При этом сам факт исполнения песни он не оспаривает.

"В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину", - говорил Хованский на видео, опубликованном СКР после его задержания.

По обвинению в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) блогеру грозило до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей.

"На протяжении всего следствия защита настаивала на неверной квалификации, и в итоге адвокатам удалось доказать, что блогер исполнил песню в 2012 году. Тогда подобные действия подпадали под часть 1 статьи 205.2 УК, относящейся к преступлениям средней тяжести и имеющей срок давности привлечения к ответственности шесть лет", - сообщил правозащитник Павел Чиков. В итоге, по его словам, следствию были представлены надлежащим образом заверенные доказательства "точной даты совершения деяния".

"В итоге уголовное дело было переквалифицированно на менее тяжкое и направлено в суд. Сегодня суд уголовное преследование прекратил", - написал Чиков.

Хованский утверждал в своих письмах из СИЗО, что ему предлагали сделку со следствием, а когда он отказался, якобы пригрозили реальным сроком и проблемами его девушке. По словам Хованского, ранее ей уже угрожали подкинуть наркотики.

Блогер заявлял в ноябре прошлого года, что некоторое время назад к нему тайком пришел следователь, который потребовал от него отказаться от адвокатов и дать показания, что песня, из-за которой его обвинили в оправдании терроризма, якобы была исполнена не в 2012 году, а позже, уже после внесения изменений в соответствующую уголовную статью.

Блогер утверждает, что отказался признаваться в том, чего не совершал, и через два дня после этого его компьютеры были отправлены на повторную экспертизу.