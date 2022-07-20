Лавров заявил о расширении "географических задач" России в войне с Украиной

30 минут назад

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Автор фото, Reuters

"Географические" задачи российского вторжения в Украину изменились, теперь это не только самопровозглашенные ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий", объявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. Накануне президент России говорил о нежелании Киева возобновить переговоры.

В интервью Лавров пригрозил, что если западные страны продолжат поставлять Украине дальнобойное оружие, то географические задачи российские военных будут расширяться.

По его словам, Россия не может допустить, чтобы "на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский", находилось оружие, представляющее угрозу "нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно".

"Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация - в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается", - сказал министр.

"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года, - продолжил он. - Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво" (цитата по "Коммерсанту").

География вторжения

Российское вторжение началось 24 февраля, в том числе с попыток наступления на Киев. В конце марта после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле российские военные отступили и объявили, что сосредоточат свои усилия на самопровозглашенных республиках Донбасса.

Именно там продолжается медленное наступление российских войск в последние месяцы. Украинская армия отступила из Северодонецка и Лисичанска, но сдерживает попытки наступления на Северск, Бахмут и Славянск.

Еще в начале вторжения российским силам удалось частично захватить Херсонскую и Запорожскую области и назначить там свою администрацию. Оккупационные власти заявляли о намерении провести референдумы о присоединении к России. Предполагаемая дата - 11 сентября, единый день голосования в России, писали эксперты "Института изучения войны".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина вернет себе регионы, захваченные после 24 февраля. После поставок западного оружия Украине российские военные вынуждены готовиться к контрнаступлению украинской армии. Российское командование сталкивается с дилеммой - развертывать резервы в Донбассе или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении, говорилось накануне в сводке британского министерства обороны.

"Заявленная Россией ближайшая политическая цель состоит в том, чтобы захватить всю Донецкую область. В то время как Россия все еще может добиться дальнейших территориальных завоеваний, их оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и перевооружения", - говорилось в анализе на основе данных британской разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си говорил, что Зеленский дал Генштабу "конкретный приказ" - готовить планы по деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года.

Киев отказывается от возобновления переговоров с Москвой на ультимативных российских условиях. Россия обвиняет Украину в том, что та якобы уклоняется от переговоров под воздействием западных стран.

"Конечный результат зависит не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять договоренности. Мы видим, что такого желания у киевских властей нет", - сказал накануне российский президент Владимир Путин по итогам визита в Иран.

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Мы собирались поговорить с Алексеем Резниковым о его недавних заявлениях: якобы Зеленский отдал приказ освободить от оккупации юг Украины и для этого Киев собирает миллионную армию

Также Лавров сказал, что если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, «географические задачи "спецоперации" в Украине отодвинутся еще дальше»