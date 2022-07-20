Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер, тоже непопулярный. Власти готовятся к новым протестам

час назад

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Автор фото, Reuters

Члены парламента Шри-Ланки в среду выбрали новым президентом бывшего премьера Ранила Викремесингхе. Его предшественник Готабая Раджапакса покинул страну на фоне массовых протестов из-за коллапса экономики и недовольства правящим классом.

Викремесингхе, с мая этого года занимавший пост премьер-министра, также является непопулярной фигурой среди народа.

Шри-Ланка переживает глубочайший экономический и финансовый кризис с момента обретения независимости. Протесты в стране не стихают с марта, но апогея они достигли в начале июля.

Жители страны и эксперты винят в разразившемся кризисе бездарное руководство страной - в частности, резкую и непродуманную реформу в агропромышленной отрасли с запретом на использование минеральных удобрений под флагом борьбы за экологию, что привело к резкому падению урожая и обнищанию огромного числа людей, занятых в сельском хозяйстве.

Здание парламента в столице Коломбо после выборов охраняют силовики в ожидании новых протестов.

Многие в стране считают Викремесингхе расчетливым и корыстным политиком, близким к правящему клану Раджапакса, который зубами держится за власть, несмотря на то, что его партия потеряла почти все места на выборах 2020 года, отмечает корреспондент Би-би-сии Франсис Мао.

Но парламентарии решили поддержать именно кандидатуру Викремесингхе, сославшись на его обширный опыт в вопросах экономики.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Здание парламента охраняют военные в ожидании новых протестов

В результате Викремесингхе сумел обойти своего главного соперника на выборах, Далласа Алахапперуму, с результатом 134 голоса против 82-х.

Алахапперума - диссидент от правящей партии, которого поддерживает оппозиция. Он обещал создать многопартийное правительство, которое бы "положило конец культуре лжи в политике", но не смог заручиться достаточной поддержкой в парламенте.

Победа Викремесингхе означает, что он пробудет на посту президента до ноября 2024 года, когда должен был закончиться срок правления его предшественника, Готабаи Раджапаксы.

Почему бежал предыдущий президент

Предыдущий президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на прошлой неделе бежал из страны и сейчас находится в Сингапуре. Туда он прилетел рейсом с Мальдивских островов, где оказался после того, как в субботу 9 июля по стране прокатились яростные протесты.

В тот день тысячи недовольных шриланкийцев ворвались в правительственные здания и президентскую резиденцию в столице Коломбо, требуя отставки властей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 9 июля тысячи шриланкийцев съехались в Коломбо и вошли в правительственные здания и личную резиденцию президента

О готовности уйти со своих постов тогда объявили и президент Раджапакса, и премьер-министр Ранил Викремесингхе, в чей офис также вторглись участники протестов, а его личный дом в Коломбо был подожжен.

Но в последовавшие дни, когда Раджапакса уехал, он назначил Викремесингхе исполняющим обязанности президента, что привело к новым демонстрациям. Викремесингхе тогда ввел в стране комендантский час, чтобы подавить возобновившиеся протесты.

Страна-банкрот

Кризис, переживаемый Шри-Ланкой, называют самым сильным с момента обретения страной независимости.

В этом островном государстве с 22-миллионным населением цены на повседневные товары резко подскочили, инфляция достигает 50%, остро не хватает топлива, продовольствия и лекарств.

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Причина в отсутствии денег: валютные резервы страны иссякли, и она больше не в состоянии импортировать товары, в которых остро нуждается. В мае, впервые за всю историю, Шри-Ланка объявила дефолт, не сумев обеспечить выплаты по внешнему долгу.

Внешний долг нынешнего правительства составляет около 51 млрд долларов, из них 6,5 млрд страна должна Китаю, и сейчас они ведут переговоры о реструктуризации этого долга.

В мае после яростных протестов со своего поста был вынужден уйти премьер-министр Махинда Раджапакса, старший брат бывшего президента, и несколько других членов их семьи, занимавших посты в кабинете министров.

Правящая династия Раджапакса правит в стране с середины 2000-х годов. Многие годы правозащитники обвиняли политиков из этой семьи в коррупции, наживе с использованием служебного положения, кумовстве и преследовании несогласных и журналистов, однако они продолжали побеждать на выборах, так как избиратели считали их сильными лидерами.

Запрет на минеральные удобрения

Острые проблемы с продовольствием на Шри-Ланке связаны с резким запретом на химические удобрения, который ввел в апреле 2021 года бывший президент Готабая Раджапакса.

Пообещав в ходе предвыборной компании, что страна за 10 лет перейдет на экологически чистые методы в сельском хозяйстве и станет первой на 100% "зеленой" страной в мире, в прошлом году власти Шри-Ланки решили провести реформу в одночасье.

Фермерам, которых до этого власти годами поощряли субсидиями на закупки пестицидов и других минеральных удобрений, внезапно приказали отказаться от них - без предупреждения, программ переобучения и какого бы то ни было планирования.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Из-за продовольственного кризиса жителей страны призывают выращивать овощи дома

Запрет на химические удобрения вызвал гнев среди фермеров. Многие из них обвиняли власти в желании вывести их из дела, чтобы отобрать сельскохозяйственные земли - один из главных активов страны.

В результате за 2021-2022 гг. в Шри-Ланке на 20% сократились сборы риса, которым ранее страна могла почти полностью себя обеспечить, а также резко упали урожаи овощей и чая - одного из главных продуктов экспорта страны, приносившего валюту в бюджет.

Впоследствии тотальный запрет на минеральные удобрения отменили, но удар по экономике, вызванный его непродуманным внедрением, стал одной из основных причин нынешнего кризиса в стране.

Что обещает новый президент

После выборов новый президент Ранил Викремесингхе выступил перед парламентом, заявив, что страна находится в очень сложном положении и впереди ее ждет большая работа по выходу из кризиса. Он выразил надежду, что и политические оппоненты поддержат его правительство в этой работе.

Викремесингхе сообщил, что планирует возобновить переговоры с Международным валютным фондом о пакете экстренной финансовой помощи в 3 млрд долларов, в которых участвовал ранее.

Карьера 73-летнего политика насчитывает 45 лет. За это время Викремесингхе был премьер-министром шесть раз и баллотировался в президенты дважды.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Многие шриланкийцы видят Викремесингхе частью коррумпированной элиты, которую они винят в нынешнем кризисе

Члены правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки" решили поддержать кандидатуру Викремесингхе, сославшись на его опыт в экономических вопросах.

"Мы считаем, что Ранил Викремесингхе - единственный, у кого есть достаточный опыт, понимание ситуации и возможности, чтобы справиться с экономическим кризисом", - сказал в интервью агентству Рейтер глава партии Сагара Кариявасам.

Но жители страны иначе смотрят на избрание Викремесингхе президентом, и власти готовятся к новым протестам.

В среду, перед объявлением результатов голосования, силовики обнесли здание парламента железными барьерами, за которыми выстроились военные.

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