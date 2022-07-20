Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер, тоже непопулярный. Власти готовятся к новым протестам
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Члены парламента Шри-Ланки в среду выбрали новым президентом бывшего премьера Ранила Викремесингхе. Его предшественник Готабая Раджапакса покинул страну на фоне массовых протестов из-за коллапса экономики и недовольства правящим классом.
Викремесингхе, с мая этого года занимавший пост премьер-министра, также является непопулярной фигурой среди народа.
Шри-Ланка переживает глубочайший экономический и финансовый кризис с момента обретения независимости. Протесты в стране не стихают с марта, но апогея они достигли в начале июля.
Жители страны и эксперты винят в разразившемся кризисе бездарное руководство страной - в частности, резкую и непродуманную реформу в агропромышленной отрасли с запретом на использование минеральных удобрений под флагом борьбы за экологию, что привело к резкому падению урожая и обнищанию огромного числа людей, занятых в сельском хозяйстве.
Здание парламента в столице Коломбо после выборов охраняют силовики в ожидании новых протестов.
Многие в стране считают Викремесингхе расчетливым и корыстным политиком, близким к правящему клану Раджапакса, который зубами держится за власть, несмотря на то, что его партия потеряла почти все места на выборах 2020 года, отмечает корреспондент Би-би-сии Франсис Мао.
Но парламентарии решили поддержать именно кандидатуру Викремесингхе, сославшись на его обширный опыт в вопросах экономики.
В результате Викремесингхе сумел обойти своего главного соперника на выборах, Далласа Алахапперуму, с результатом 134 голоса против 82-х.
Алахапперума - диссидент от правящей партии, которого поддерживает оппозиция. Он обещал создать многопартийное правительство, которое бы "положило конец культуре лжи в политике", но не смог заручиться достаточной поддержкой в парламенте.
Победа Викремесингхе означает, что он пробудет на посту президента до ноября 2024 года, когда должен был закончиться срок правления его предшественника, Готабаи Раджапаксы.
Почему бежал предыдущий президент
Предыдущий президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на прошлой неделе бежал из страны и сейчас находится в Сингапуре. Туда он прилетел рейсом с Мальдивских островов, где оказался после того, как в субботу 9 июля по стране прокатились яростные протесты.
В тот день тысячи недовольных шриланкийцев ворвались в правительственные здания и президентскую резиденцию в столице Коломбо, требуя отставки властей.
О готовности уйти со своих постов тогда объявили и президент Раджапакса, и премьер-министр Ранил Викремесингхе, в чей офис также вторглись участники протестов, а его личный дом в Коломбо был подожжен.
Но в последовавшие дни, когда Раджапакса уехал, он назначил Викремесингхе исполняющим обязанности президента, что привело к новым демонстрациям. Викремесингхе тогда ввел в стране комендантский час, чтобы подавить возобновившиеся протесты.
Страна-банкрот
Кризис, переживаемый Шри-Ланкой, называют самым сильным с момента обретения страной независимости.
В этом островном государстве с 22-миллионным населением цены на повседневные товары резко подскочили, инфляция достигает 50%, остро не хватает топлива, продовольствия и лекарств.
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Конец истории Подкаст
Причина в отсутствии денег: валютные резервы страны иссякли, и она больше не в состоянии импортировать товары, в которых остро нуждается. В мае, впервые за всю историю, Шри-Ланка объявила дефолт, не сумев обеспечить выплаты по внешнему долгу.
Внешний долг нынешнего правительства составляет около 51 млрд долларов, из них 6,5 млрд страна должна Китаю, и сейчас они ведут переговоры о реструктуризации этого долга.
В мае после яростных протестов со своего поста был вынужден уйти премьер-министр Махинда Раджапакса, старший брат бывшего президента, и несколько других членов их семьи, занимавших посты в кабинете министров.
Правящая династия Раджапакса правит в стране с середины 2000-х годов. Многие годы правозащитники обвиняли политиков из этой семьи в коррупции, наживе с использованием служебного положения, кумовстве и преследовании несогласных и журналистов, однако они продолжали побеждать на выборах, так как избиратели считали их сильными лидерами.
Запрет на минеральные удобрения
Острые проблемы с продовольствием на Шри-Ланке связаны с резким запретом на химические удобрения, который ввел в апреле 2021 года бывший президент Готабая Раджапакса.
Пообещав в ходе предвыборной компании, что страна за 10 лет перейдет на экологически чистые методы в сельском хозяйстве и станет первой на 100% "зеленой" страной в мире, в прошлом году власти Шри-Ланки решили провести реформу в одночасье.
Фермерам, которых до этого власти годами поощряли субсидиями на закупки пестицидов и других минеральных удобрений, внезапно приказали отказаться от них - без предупреждения, программ переобучения и какого бы то ни было планирования.
Запрет на химические удобрения вызвал гнев среди фермеров. Многие из них обвиняли власти в желании вывести их из дела, чтобы отобрать сельскохозяйственные земли - один из главных активов страны.
В результате за 2021-2022 гг. в Шри-Ланке на 20% сократились сборы риса, которым ранее страна могла почти полностью себя обеспечить, а также резко упали урожаи овощей и чая - одного из главных продуктов экспорта страны, приносившего валюту в бюджет.
Впоследствии тотальный запрет на минеральные удобрения отменили, но удар по экономике, вызванный его непродуманным внедрением, стал одной из основных причин нынешнего кризиса в стране.
Что обещает новый президент
После выборов новый президент Ранил Викремесингхе выступил перед парламентом, заявив, что страна находится в очень сложном положении и впереди ее ждет большая работа по выходу из кризиса. Он выразил надежду, что и политические оппоненты поддержат его правительство в этой работе.
Викремесингхе сообщил, что планирует возобновить переговоры с Международным валютным фондом о пакете экстренной финансовой помощи в 3 млрд долларов, в которых участвовал ранее.
Карьера 73-летнего политика насчитывает 45 лет. За это время Викремесингхе был премьер-министром шесть раз и баллотировался в президенты дважды.
Члены правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки" решили поддержать кандидатуру Викремесингхе, сославшись на его опыт в экономических вопросах.
"Мы считаем, что Ранил Викремесингхе - единственный, у кого есть достаточный опыт, понимание ситуации и возможности, чтобы справиться с экономическим кризисом", - сказал в интервью агентству Рейтер глава партии Сагара Кариявасам.
Но жители страны иначе смотрят на избрание Викремесингхе президентом, и власти готовятся к новым протестам.
В среду, перед объявлением результатов голосования, силовики обнесли здание парламента железными барьерами, за которыми выстроились военные.
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