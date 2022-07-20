"Помогите нам остановить этот террор". Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила в конгрессе США и призвала законодателей оказать военную помощь украинским вооруженным силам, чтобы защитить страну от российской агрессии.

Зеленская произнесла свою речь на украинском языке. Члены конгресса приветствовали ее аплодисментами. Начиная, она отметила, что это первое выступление жены президента другой страны в американском конгрессе.

Начало выступления Зеленской было посвящено семье, детям и миру, который нарушила российская агрессия. Она продемонстрировала видео с девочкой Лизой из Винницы, погибшей от российского удара по одной из городских площадей и ставшей олицетворением страданий мирных украинцев во время этой войны. Зеленская также показала фото и видео жертв удара по Кременчугу и других многочисленных жертв российской агрессии.

"Мы очень благодарны за то, что США стоит с нами вместе в этой борьбе за наши общие ценности, за нашу жизнь и независимость. [...] То, что Россия убивает, - Америка спасает", - сказала она.

Первая леди Украины обратилась к конгрессменам с просьбой продолжить поставки оружия и систем ПВО для ВСУ, чтобы защитить Украину. "Помогите нам остановить этот террор против украинского народа", - сказала она.

Зеленская не занимает никакого официального поста в украинском правительстве, но все четыре с лишним месяца войны на своем уровне ведет активный диалог с политиками, общественными организациями и журналистами.

Беспрецедентная помощь США

Киев использует все возможности для получения как можно больших объемов западной помощи.

Четыре месяца назад президент Украины Владимир Зеленский тоже обращался к Конгрессу с призывом предоставить Киеву дополнительную военную технику.

После российского вторжения американский Конгресс одобрил беспрецедентный пакет помощи Украине в размере около 40 млрд долларов. Большая часть этой суммы предназначена на военные нужды, остальное - на восстановление инфраструктуры. и содействие беженцам в Европе.

В ходе визита Елена Зеленская также встретилась с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Агентство выделило миллиарды долларов на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды, а также на борьбу с глобальной нехваткой продовольствия, вызванной российской агрессией.

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