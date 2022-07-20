Рекордная жара в Европе: лесные пожары, высохшие озера и люди в фонтанах. Фотографии горящего континента
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Европейские страны переживают небывалую жару: температура на континенте достигает рекордных значений, леса горят, власти эвакуируют местных жителей и туристов, а пожарные, врачи и спасатели работают на износ. Что происходит в Европе при +40°C - в нашей фотогалерее.
Великобритания
Во вторник в Великобритании был самый жаркий день за всю историю королевства - температура здесь впервые превысила 40°C. Людей попросили по возможности не выходить на улицу и не пользоваться транспортом. Те, кто должен был оставаться на посту, в том числе этот королевский гвардеец в Лондоне, спасались от жары как могли.
В Лондоне и его окрестностях из-за рекордной жары начались пожары, загорелась трава. В районе Веннингтон на востоке Лондона пожар уничтожил несколько домов.
Франция
Во Франции пожары уничтожили большие площади лесов, вынудив тысячи людей эвакуироваться. Эти пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов, положив их в бассейн при отеле.
В Париже местные жители и туристы пытались охладиться любыми способами, включая купание в фонтане перед Лувром.
Швейцария
В соседней Швейцарии жара высушила озеро Лак-Бренет, посадив лодки на мель.
Посетители крупнейшего швейцарского музыкального фестиваля "Палео", который проходит под открытым небом, охлаждаются в бассейне.
Германия
В Германии тоже +40°C. Но туристы в Берлине не сдаются и осматривают достопримечательности под зонтиками.
Животным в Берлинском зоопарке жарко так же, как людям. Этих тюленей кормят замороженной рыбой.
Италия
В Риме летом жарко всегда - и город выглядит как обычно - с туристами в фонтанах.
Но в этом году в стране началась сильнейшие за 70 лет засуха и лесные пожары, в нескольких регионах Италии объявлено чрезвычайное положение.
Испания
Смертельные лесные пожары в Испании вынудили тысячи людей покинуть свои дома. Сейчас температура уже упала, но леса продолжают гореть.
Местные жители пытаются потушить горящую траву подручными средствами.
Бельгия
Пожилые люди особенно тяжело переносят жару. В одном из бельгийских домов престарелых для постояльцев организовали вот такой бассейн.
Зато детям такая жара в радость - можно купаться и обливаться водой.
Венгрия
Одно из рыболовных озер в Венгрии на снимке с беспилотника.
Жара в Венгрии продержится как минимум еще день, температура достигнет +40°C.
Греция
В Греции лесные пожары подбираются к Афинам. На этой фотографии греческий православный священник пытается защититься от едкого дыма.
Из-за сильного лесного пожара в горном районе Пентели недалеко от Афин уже эвакуировали как минимум 600 человек.
Португалия
В Португалии лесные пожары уничтожили почти 40 тыс. гектаров лесов и насаждений.
Температурный рекорд, поставленный в Португалии, составил +47°C.
Все фотографии защищены авторским правом.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение:
Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.