Рекордная жара в Европе: лесные пожары, высохшие озера и люди в фонтанах. Фотографии горящего континента

41 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Последствия лесных пожаров в Испании

Европейские страны переживают небывалую жару: температура на континенте достигает рекордных значений, леса горят, власти эвакуируют местных жителей и туристов, а пожарные, врачи и спасатели работают на износ. Что происходит в Европе при +40°C - в нашей фотогалерее.

Великобритания

Во вторник в Великобритании был самый жаркий день за всю историю королевства - температура здесь впервые превысила 40°C. Людей попросили по возможности не выходить на улицу и не пользоваться транспортом. Те, кто должен был оставаться на посту, в том числе этот королевский гвардеец в Лондоне, спасались от жары как могли.

Автор фото, Reuters

В Лондоне и его окрестностях из-за рекордной жары начались пожары, загорелась трава. В районе Веннингтон на востоке Лондона пожар уничтожил несколько домов.

Автор фото, PA Media

Франция

Во Франции пожары уничтожили большие площади лесов, вынудив тысячи людей эвакуироваться. Эти пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов, положив их в бассейн при отеле.

Автор фото, AFP

В Париже местные жители и туристы пытались охладиться любыми способами, включая купание в фонтане перед Лувром.

Автор фото, EPA

Швейцария

В соседней Швейцарии жара высушила озеро Лак-Бренет, посадив лодки на мель.

Автор фото, EPA

Посетители крупнейшего швейцарского музыкального фестиваля "Палео", который проходит под открытым небом, охлаждаются в бассейне.

Автор фото, EPA

Германия

В Германии тоже +40°C. Но туристы в Берлине не сдаются и осматривают достопримечательности под зонтиками.

Автор фото, Reuters

Животным в Берлинском зоопарке жарко так же, как людям. Этих тюленей кормят замороженной рыбой.

Автор фото, Reuters

Италия

В Риме летом жарко всегда - и город выглядит как обычно - с туристами в фонтанах.

Автор фото, AFP

Но в этом году в стране началась сильнейшие за 70 лет засуха и лесные пожары, в нескольких регионах Италии объявлено чрезвычайное положение.

Автор фото, Reuters

Испания

Смертельные лесные пожары в Испании вынудили тысячи людей покинуть свои дома. Сейчас температура уже упала, но леса продолжают гореть.

Автор фото, Getty Images

Местные жители пытаются потушить горящую траву подручными средствами.

Автор фото, EPA

Бельгия

Пожилые люди особенно тяжело переносят жару. В одном из бельгийских домов престарелых для постояльцев организовали вот такой бассейн.

Автор фото, Reuters

Зато детям такая жара в радость - можно купаться и обливаться водой.

Автор фото, EPA

Венгрия

Одно из рыболовных озер в Венгрии на снимке с беспилотника.

Автор фото, EPA

Жара в Венгрии продержится как минимум еще день, температура достигнет +40°C.

Автор фото, EPA

Греция

В Греции лесные пожары подбираются к Афинам. На этой фотографии греческий православный священник пытается защититься от едкого дыма.

Автор фото, Reuters

Из-за сильного лесного пожара в горном районе Пентели недалеко от Афин уже эвакуировали как минимум 600 человек.

Автор фото, Reuters

Португалия

В Португалии лесные пожары уничтожили почти 40 тыс. гектаров лесов и насаждений.

Автор фото, EPA

Температурный рекорд, поставленный в Португалии, составил +47°C.

Автор фото, EPA

Все фотографии защищены авторским правом.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

Загрузите наше приложение: