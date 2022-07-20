"Матч ТВ" отстранил ведущую, раскритиковавшую эфир о каминг-ауте теннисистки Касаткиной

15 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS

Телеканал "Матч ТВ" отстранил от работы ведущую канала Софью Тартакову за то, что она раскритиковала выпуск программы "Есть тема" от 20 июля, в котором обсуждали каминг-аут теннисистки Дарьи Касаткиной.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин заявил, что высказывания ведущей Софьи Тартаковой идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики. "Мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, иметь разное мнение на тот или иной продукт телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно", - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в данных обстоятельствах считает "некорректным появление Софьи в эфире телеканала" и даёт ей время "подумать над своими высказываниями". "До этого времени Софьи не будет в эфире", - написал Тащин.

Софья Тартакова публично раскритиковала телеканал за выпуск программы "Есть тема" по поводу каминг-аута теннисистки Дарьи Касаткиной. Теннисистка совершила каминг-аут в стриме спортивного журналиста Вити Кравченко 18 июля. Она утвердительно ответила на вопрос, есть ли у нее девушка.

Тартакова назвала программу "грязным засохшим пятном, которое само отвалится" и извинилась перед спортсменами. "Мне очень стыдно и больно, что вас обидели. Но я всегда на вашей стороне", - написала телеведущая.

В обсуждении каминг-аута Касаткиной в программе "Есть тема" принимали участие легкоатлетка и комментатор Иоланда Чен, действительный государственный советник РФ Михаил Маркелов, депутат Госдумы Султан Хамзаев, бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов, мастер спорта по регби Кирилл Кошарин и фитнес-модель Алена Доманская.

Депутат Хамзаев заявил, что Касаткина будет "это [каминг-аут] коммерциализировать в формате получения гражданства, контрактов". "Мы понимаем, что ей нужны контракты, реклама. А как она их сегодня получит там? Поэтому она должна предать одно - получить второе. Это такое иудово племя", - говорил депутат в скандальном выпуске.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Происходит кондовая политизированная пропаганда. Она прекрасно понимает: если она об этом заявила, значит, к ней будет внимание, ее будут как болванчика везде показывать, рекламировать", - заявил Хамзаев.

Кроме того, в программе поднимался вопрос о возможной смене спортивного гражданства Касаткиной, на которое она намекнула. "Я считаю, что родину предавать нельзя. Сейчас стоит вопрос - сдашь ты свою родину или нет", - заявил в эфире Евгений Трефилов.

""Есть Тема" - фрик шоу, для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ишут 5-минутную славу. Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева", - написала в своем "Инстаграме" Тартакова (орфография сохранена). Она также является пиар-менеджером Касаткиной.

По ее словам, она предупреждала руководство канала о возможных последствиях выхода в эфир программы. "Мы лишимся контакта с игроками, их ведь обижают. Меня не услышали", - написала телеведущая.

"Матч ТВ, много чего хочу о вас сказать, но вы и сами прекрасно себя закапываете", - отреагировала в "Инстаграме" Касаткина. Она является двенадцатой ракеткой мира и лучшей теннисисткой России.

В руководстве холдинга, в который входит "Матч ТВ", наоборот, поддержали решение генерального продюсера Александра Тащина.

"Саша, полностью тебя поддерживаю. Мы все - творческие люди и все склонны поддаваться эмоциям. Но эмоциям этим место в курилках и других непубличных местах", - написала в своем телеграм-канале заместитель гендиректора "Газпром-Медиа", управляющего директора ООО "НСТ" (структурой которого является "Матч ТВ") Тина Канделаки.

Каминг-аут Касаткиной

Во время стрима с участием Касаткиной обсуждался недавний каминг-аута российской футболистки Надежды Карповой, так же, как и Касаткина живущей в Испании. "Респект!" - отреагировала Касаткина на вопрос о признании Карповой.

"Нет ничего проще в мире, мне кажется, чем быть натуралом, - говорила она. - Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь, серьезно? Особенно в России!", - сказала Касаткина в стриме спортивного журналиста.

"Молодые ребята сталкиваются с такими общественными проблемами, и им реально нужна поддержка, я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры об этом говорят, становится легче", - пояснила свою позицию спортсменка.

После каминг-аута она выложила совместное фото со своей девушкой.

В июне этого года футболистка испанского "Эспаньола" Надежда Карпова стала первой в истории профессиональной российской спортсменкой, сделавшей каминг-аут.