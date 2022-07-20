Инвесторы без иностранных акций, металлурги без покупателей и газовые войны "Газпрома". Главные экономические новости дня

16 минут назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Инвесторы без иностранных акций

Центральный банк рекомендовал брокерам не продавать акции неквалифицированным инвесторам, то есть физическим лицам, у которых размер активов менее 6 млн рублей. ЦБ объясняет это предложение желанием защитить инвесторов от санкционных рисков.

Брокерам ЦБ рекомендует заблокировать саму возможность покупки таких бумаг в банковских приложениях. При этом советует сохранить возможность их продажи.

ЦБ при этом предлагает также ужесточить критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Например, увеличить размер активов с 6 млн рублей до 30 млн.

СПБ Биржа, основная площадка для торговли иностранными ценными бумагами, уже выступила против предложений ЦБ, пишет РБК. В заявлении биржи говорится, что это плохо отразится на долгосрочном развитии российского финансового рынка.

Опасения биржи можно понять. ЦБ пытается балансировать в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, в условиях санкций он пытается минимизировать потери для инвесторов самым простым способом - запретом.

Еще в марте главный международный клиринговый центр Euroclear приостановил работу с российским национальным депозитарием (НРД). У российского депозитария был счет в Euroclear. Там хранилась существенная часть иностранных акций, купленных российскими инвесторами (это стандартная практика не только для России).

Когда Euroclear приостановил операции, все эти бумаги оказались фактически заморожены. Дивиденды по ним по-прежнему капают и копятся в Euroclear, но доступа к ним у россиян нет.

С другой стороны, в России до войны был бум частных инвестиций, выходивших на рынки, - к этому буму как раз привели достаточно либеральные правила. Банки массово привлекали непрофессиональных инвесторов и этим гордились, для них это был новый источник заработка. Любые запреты и ограничения сильно ударяют по потенциальному развитию рынка.

Кроме того, одно из главных правил сохранения средств - это вложения их в разные активы. Например, если у инвестора есть российские и иностранные акции, то при обвале российского рынка его деньги спасут как раз иностранные бумаги. С этой точки зрения, российский инвестор становится менее защищенным.

Газовый шантаж

Газовый конфликт между Россией и ЕС набирает обороты. "Газпром" возобновит поставки по "Северному потоку" 21 июля, но только на 40% своей мощности, сообщил немецкий оператор газопровода Opal.

"Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку" в начале прошлой недели, объяснив это ремонтом газопровода и тем, что Канада не возвращает России находившуюся в стране на ремонте турбину из-за санкций.

Канада согласилась вернуть турбину, однако сегодня "Газпром" в своем телеграм-канале написал, что так и не получил документов от компании Siemens, производителя турбины, позволяющих доставить ее.

О неясном статусе турбины во вторник говорил и президент Владимир Путин. По его словам, неясно, под санкциями она или нет.

Из слов Путина можно сделать вывод, что он не уверен, что турбина будет введена в эксплуатацию, а значит - европейцы получат меньше газа.

Сами европейцы на всем этом фоне готовятся к зиме без российского газа: они собираются сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года.

Переориентация на Азию не задалась

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Если "Газпром" ведет газовую войну с Европой, то у других российских экспортеров совсем иная головная боль - на фоне санкций со стороны стран Запада они пытаются найти покупателей в Азии. И пока не очень удачно.

Российские металлурги поставляют сталь в Азию по себестоимости, пишет "Коммерсант" со ссылкой на главу крупнейшей российского металлургической компании и одного из богатейших людей России Владимира Лисина. По его словам, проблема в высокой стоимости фрахта судов и низких ценах в Китае.

"С учетом роста стоимости транспорта для многих предприятий поставки в Азию являются запредельными", - описал ситуацию Лисин.

Российский рынок, по его словам, тоже не справляется: внутри страны такое количество стали просто не нужно.

В июне на Петербургском форуме на невозможность переориентации поставок в Азию говорил глава "Северстали" Алексей Мордашов. По его словам, мешает наладить цепочки поставок крепкий рубль.

Российские политики много говорят о необходимости переориентации бизнеса в Азию - там Россию якобы ждут новые клиенты и партнеры. Но, судя по заявлениям бизнесменов, это пока не очень получается.

Даже российскую нефть страны Азии, судя по сообщениям СМИ, готовы были покупать только с дисконтом. Таким образом, пока новых партнеров России найти сложно.

Седьмой пакет: всё, как и предсказывали

Постоянные представители стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций, сообщил в "Твиттере" постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

Официальные описания санкционного пакета мало отличаются от того, что утекло в прессу на этой неделе - более 50 человек в санкционных списках, заморозка активов "Сбербанка" и ограничения на покупку российского золота.

Во вторник СМИ писали, что в санкционных списках оказались мэр Москвы Сергей Собянин и первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Однако пока санкции ЕС не выглядят как меры, которые могли бы как-то серьезно ухудшить ситуацию в России.

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