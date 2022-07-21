Фермер в Англии получил пожизненный срок за убийство жены. Тело нашли в канализации 40 лет спустя

час назад

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Пожилой фермер из Вустершира Дэвид Венаблз, 40 лет назад убивший свою жену и спрятавший ее тело в канализационном отстойнике, приговорен к пожизненному заключению.

Бренда Венаблз пропала в 1982 году, однако ее останки были обнаружены лишь в 2019 году, и тогда же ее мужу были предъявлены обвинения в убийстве.

Как выяснилось на суде, Дэвид убил свою жену, после того как возобновил давние отношения с любовницей.

В среду Вустерский королевский суд приговорил 89-летнего фермера к пожизненному заключению, постановив, что тот должен отбыть за решеткой не менее 18 лет.

По словам судьи, Венаблз воспользовался депрессивным состоянием жены для создания "тщательно продуманной" легенды: якобы та ушла из дома посреди ночи, чтобы покончить с собой.

Свидетели рассказали присяжным, что после исчезновения жены, с которой они вместе прожили 22 года, Венаблз совершенно не выглядел огорченным или подавленным. Впрочем, и на протяжении всего судебного разбирательства он также не проявлял абсолютно никаких эмоций.

Автор фото, West Mercia Police Подпись к фото, По словам родственников Бренды, она была доброй и жизнерадостной женщиной

По факту пропажи Бренды Венаблз 4 мая 1982 года было проведено полицейское расследование, но никаких следов женщины обнаружить не удалось.

Ее останки были обнаружены лишь в июле 2019 года, спустя пять лет после того, как Дэвид съехал с фермы Квакинг-Хаус, где жили супруги Венаблз.

Новые владельцы вызвали специалистов, чтобы почистить камеру канализационного слива, где в ходе работ были обнаружены лохмотья одежды, пучок волос и человеческий череп.

После того, как ДНК-анализ показал, что это останки Бренды Венаблз, ее мужу предъявили обвинения в убийстве.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Дэвид Венаблз убил свою жену после того, как возобновил давнюю связь с любовницей

Автор фото, Worcester News Подпись к фото, Пропажа Бренды наделала много шуму, об этом писали газеты, но поиск ничего не дал

В ходе суда вскрылись подробности его двойной жизни. Прокуроры рассказали, что на протяжении многих лет Дэвид Венаблз то сходился, то вновь расставался с сиделкой своей матери Лоррейн Стайлз, которая была его любовницей с 1967 года.

Хотя сама Лоррейн скончалась в 2017 году, у полиции осталось ее заявление от 1984 года, зачитанное на суде, в котором она писала, что Венаблз оставался "совершенно спокоен" по поводу исчезновения своей жены.

Присяжные отклонили версию адвокатов о том, что убийство было совершено спонтанно. По их мнению, процесс избавления от тела в канализационном отстойнике и последующее тщательное сокрытие улик требовали серьезного планирования и подготовки.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Останки Бренды были обнаружены случайно, во время чистки канализационного коллектора на ферме, где она жила

"Ваше решение избавиться от тела, утопив его в канализации, свидетельствует о полном неуважении к Бренде, - заявила подсудимому судья Типплз. - То, что вы сделали с ее телом, отвратительно и мерзко".

"Я уверена, что вы убили Бренду Венаблз, чтобы она исчезла из вашей жизни, а вместе с ней исчезли и возможные проблемы, связанные с разводом, - подчеркнула судья Типплз, когда говорила о мотивах преступления. - Нет сомнений, что тут замешаны жадность и эгоизм".

Автор фото, West Mercia Police Подпись к фото, По решению суда 89-летний Венаблз должен провести в тюрьме не менее 18 лет

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Чтобы признать Венаблза виновным в убийстве, присяжным понадобилось в общей сложности почти 17 часов (они совещались четыре дня подряд), .

После приговора родственники Бренды рассказали о том, как бы им хотелось, чтобы все дело закончилось простым разводом.

"Мы в ужасе и отчаянии от убийства Бренды, - говорится в совместном заявлении членов семьи. - Она никому не причинила вреда, была доброй и необычайно спокойной женщиной".

Когда Бренда пропала, ее престарелые родители до последнего надеялись, что она когда-нибудь вернется.

"Мы хорошо помним, как ее отец Гарольд все время поглядывал на садовую тропинку в надежде, что Бренда придет его навестить, - говорится в коллективном письме родных погибшей, зачитанном по окончании суда, после вынесения приговора. - Он так и умер с разбитым сердцем через два с половиной года после ее исчезновения".

По их словам сама мысль о том, что тело Бренды 37 лет пролежало в канализации, которой все это время продолжали пользоваться, просто невыносима.