Россия возобновила поставки газа по "Северному потоку" в Германию

20 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Несмотря на опасения в Европе, "Газпром" после окончания ремонтно-профилактических работ на газопроводе "Северный поток-1" в четверг утром возобновил поставки газа в Германию.

Поставки возобновились после 10-дневной остановки. "Он работает", - сказал Франс пресс представитель оператора газопровода Nord Stream AG, не уточнив количество поставляемого газа.

На долю "Северного потока-1" приходится более трети экспорта российского газа в Евросоюз. Он транспортировал 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря и был отключен с 11 июля.

Потоки по ветке, соединяющей Россию и Германию, возобновились, однако восстановление потоков до запрошенных уровней займет некоторое время, пишет Блумберг. Возобновление экспорта российского газа принесет некоторое облегчение Европе, которая спешит запастись топливом до зимы, констатирует агентство.

Представитель Nord Stream заявил, что пока ежедневно по "Северному потоку-1" будут поставляться 67 млн кубических метров газа - это соответствует объему поставок до начала ремонтных работ, но составляет лишь 40% от максимальной загрузки трубопровода. В первый день для прокачки забронированы 30% мощности газопровода, уточнил глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер.

Правительство Германии опасалось, что Москва не откроет трубопровод после ремонтных работ.

Резкое снижение объемов поставляемого газа в июне Москва объяснила невозвращением с ремонта турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая" из Канады, под чьи санкции попало такое оборудование. После переговоров канадские власти решили отправить турбину в Германию, откуда она в ближайшее время должна быть перевезена в Россию.

Европа настороженно относится к перезапуску газопровода "Северный поток-1" после ежегодного технического обслуживания - европейские правительства готовятся к возможным дальнейшим сокращениям поставок российского газа, пишет Рейтер. Правительство Германии отвергло объяснение "Газпрома" по поводу турбины и считает, что Россия сокращает поставки в ответ на санкции Запада в отношении Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Президент России Владимир Путин в среду заявил журналистам в Тегеране, что "Газпром" выполнит все свои контрактные обязательства.

В среду ЕС обнародовал план по сокращению потребления газа на 15%.

Goldman Sachs ожидает падения цен на газ, если потоки вернутся к уровню 40% - учитывая большое количество клиентов, которые ожидали, что трубопровод не заработает после технического обслуживания, говорится в отчете аналитиков банка. Путин же указывал, что потоки могут упасть до 20% уже на следующей неделе.

Сейчас работают только две турбины на компрессорной станции в России, которая обеспечивает газопровод, и одна из них уже в июле должна отправиться на техническое обслуживание. Поставки могут сократиться, если турбина, отправленная из Канады не прибудет в Россию в ближайшее время.

Европейские цены на газ выросли за последний год, достигнув рекордного уровня вскоре после того, как Россия вторглась в Украину. Хотя с тех пор цены снизились, они по-прежнему в девять раз выше, чем в среднем за последние пять лет, отмечает Блумберг.

Обеспокоенность по поводу нехватки газа в Европе уже распространилась на все рынки, из-за чего евро торгуется примерно на одном уровне с долларом.

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