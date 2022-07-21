Прокуратура объяснила, почему в России запрещено слово "война". Это убедительно?

16 минут назад

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Автор фото, Gyanjevi Gadzhibalaev/TASS

Прокуратура в суде впервые объяснила, почему слово "война" было криминализировано в России посла начала вторжения в Украину и почему употребляющим его людям грозит наказание - по меньшей мере штраф. Би-би-си спросила юристов, что они думают об аргументации прокуратуры.

Тверской суд Москвы отказал блогеру Дмитрию Полушину в иске о признании незаконной блокировки издания Krasnews.com. На суде, как сообщает телеграм-канал "Сетевые свободы", представитель Генпрокуратуры России выступил с возражением против удовлетворения жалобы.

"В ходе осмотра установлено, что на интернет-ресурсе систематически размещались публикации, содержащие недостоверную общественно-значимую информацию относительно проведения специальной военной операции на территории Украины - повсеместно на сайте упоминается слово "война"", - сообщил прокурор Дмитрий Вагурин.

Прокурор объяснил суду, почему нельзя писать и говорить "война".

Во-первых, по его словам, "объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие)".

Во-вторых, "недостоверное изложение сути проводимой военной операции [в Украине] с одновременным использованием термина "война" представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов, как в социальной, так и в экономической сферах", заключил прокурор.

В каких законах упоминается война?

Понятие войны и связанных с ней последствий содержится в ряде российских законов.

По ст. 87 Конституции РФ военное положение в стране вводится в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.

В законе РФ "Об обороне" есть ст. 18 "Состояние войны". Оно объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на РФ, а также необходимости выполнения международных договоров РФ (если в них предусмотрены условия для вступления в войну). С момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий наступает военное время, которое истекает не ранее прекращения боевых действий.

В Уголовном кодексе РФ в главе "Преступления против мира и безопасности человечества" есть ст. 353 "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны". Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

В комментарии к УК под редакцией Геннадия Есакова говорится, что для квалификации "развязывания агрессивной войны" не имеет значения, была война объявлена или нет. Ведением такой войны должно считаться непосредственное осуществление военных действий. Судить за такие преступления можно должностных лиц в компетенцию которых входит объявление войны и решение иных вопросов военного характера.

Понятие агрессивной войны применяется в российском УК соответствии с Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года. В ней говорится, что "агрессивная война является преступлением против международного мира". При этом актом агрессии "независимо от объявления войны" будут считаться вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого, любая военная оккупация и аннексия, бомбардировка или применение любого оружия государством против территории другого государства, засылка государством или от его имени вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства.

Что говорят юристы?

Суды в России признают фейком и "дискредитацией армии" любое употребление слова «война» и даже намек на такое употребление применительно к действиям России в Украине.

Однако "война" — это не юридический термин в современном международном праве, поскольку с cередины ХХ века "объявление войны" в мире невозможно, объяснил Би-би-си юрист-международник Григорий Вайпан. Международное право, по его словам, запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости другого государства. Допустима только самооборона с уведомлением об этом Совбеза ООН.

При этом Россия и без объявления войны участвует в "полномасштабных военных действиях", считает юрист. А термин "специальная военная операция" российское законодательство не расшифровывает, отмечает он.

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Фактически прокуратура ссылается на то, что в России не введено военное положение, которое позволило бы применять мобилизацию, комендантский час и изъятие собственности, сказал Би-би-си специалист по конституционному и уголовному праву (он попросил об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать эту тему). Но такие аргументы, по его мнению, не работают в вопросе о законности запрета употреблять слово "война".

Запрет может быть обусловлен только реальной общественной опасностью, объясняет юрист. Если сообщение о том, что государство находится в состоянии войны, провозглашается вне формальных признаков такого состояния, это аналогично ложному сообщению о заминировании, связанному с ложными тревогами и нагнетанием страха. Такое сообщение, как и нарушение любого установленного в законе абсурдного запрета, юридически можно признавать максимум административным правонарушением - но не уголовным преступлением, считает он.

Для криминализации нужно признать факт наступления общественно опасных последствий, а их нет. То, что не имеет общественно опасных последствий, объявлять преступлением нельзя, подчеркивает тот же собеседник Би-би-си.

По его мнению, аргументы прокуратуры - это "ложно-юридическое прикрытие произвола": "Оправдания тому, что происходит, независимо от того, как это называется, - нет".

Какое значение в суде имеет позиция прокуратуры?

Вадим Клювгант, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper, обращает внимание на то, что в законодательстве РФ отсутствует запрет употребления слова "война" и официальное общеобязательное толкование отличия понятий "война" и "специальная военная операция", в том числе применительно к происходящему между Россией и Украиной.

"Толкование тех или иных понятий явлется правом стороны в процессе, но оно должно быть корректным и в любом случае не обязывает с ним соглашаться другую сторону и суд", отмечает юрист.

Кроме того, по мнению адвоката, в постах и высказываниях, в том числе публичных, не обязательно использовать только официальную, формально юридическую терминологию из законов, указов или правительственных документов. "Для обозначения различных событий и явлений существует ещё обиходный разговорный язык. Его использование само по себе вовсе не свидетельствует о какой-либо намеренной дискредитации или дезинформации", полагает Клювгант.