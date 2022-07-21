"Вооруженного губернатора заметили в Донбассе". Зачем российские чиновники устремились в оккупированные районы Украины

Петр Козлов

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Nikolai Trishin Подпись к фото, Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак (слева) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Мариуполе (1 июня 2022 года)

Число российских чиновников, совершающих публичные поездки на оккупированную территорию Украины, растет, несмотря на то, что обстановка на фронтах - не самая благоприятная для России и посещать прифронтовую зону опасно. Сначала счет таких "туристов" шел на единицы, но со временем тенденция стала приобретать все больший размах.

Вышло даже так, что те, кто поначалу высказывал недовольство активностью своих товарищей и коллег, вскоре и сами поспешили отметиться поездкой.

Русская служба Би-би-си разбиралась в том, что движет российскими чиновниками в их стремлении посетить захваченные районы Украины.

Вооружен и суров. Как губернатора Кожемяко обнаружили в зоне конфликта

Столицу Приморья Владивосток и Донбасс по прямой разделяют почти 7 тыс. километров. Проснувшись утром в один из дней в конце апреля, жители Приморья вряд ли могли себе представить, что их губернатор пропал.

Информацией о местонахождении Олега Кожемяко не обладали даже его непосредственные подчиненные.

Под вечер новости пришли, откуда не ждали. Предположительно - с территории Украины, оккупированной российскими вооруженными силами.

В телеграм-каналах начали распространяться фотографии губернатора Приморья, одетого в камуфляж, в бронежилете и с автоматическим оружием в руках.

Судя по фото и суровому взгляду, Кожемяко находился где-то в зоне конфликта, передвигаясь на заднем сиденье автомобиля с символом "V" на стекле. Было понятно, что он передвигается по пересеченной местности, причем за окном виднелись некие сооружения цветов украинского флага.

Автор фото, https://t.me/primcardinal

Местные СМИ запестрели заголовками типа "Вооруженного Олега Кожемяко в форме заметили в зоне спецоперации на Донбассе".

Сотрудника администрации Приморья, которому дозвонились приморские журналисты, они явно застали врасплох, но тот действовал по наитию: хоть и признался, что о поездке начальника узнал из интернета, однако уверенно заявил, что Кожемяко поехал в зону конфликта поддержать бойцов из Приморья, "сражающихся с нацистами".

"Учитывая его личное отношение к нашим морпехам, он вполне мог встретиться с бойцами, чтобы поддержать их. Это же наши ребята, которые прямо сейчас сражаются с нацистами, рискуя жизнями. Для него это важно, зная его особенно уважительное отношение к людям в погонах", - прокомментировал изданию "Восток-Медиа" представитель губернатора.

"Произнесите отчетливо и громко букву Z. Или уйдите"

С самого начала войны никаких публичных поручений или призывов к гражданским чиновникам, политикам и деятелям культуры в отношении посещения мест недавних боев от Кремля не исходило.

Однако, как и Кожемяко, потихоньку, во многом на свой страх и риск, в зону военной операции потянулись первые губернаторы.

Автор фото, Nikolai Trishin/TASS Подпись к фото, Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко (на снимке второй справа) - частый гость в самопровозглашенных "народных республиках"

За неполные пять месяцев войны на захваченных территориях побывали десятки российских высокопоставленных чиновников. И если первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко приезжал с официальным поручением - чтобы на месте принять решение о возможности организации референдумов по присоединению украинских территорий к России, а вице-премьер Марат Хуснуллин инспектировал свои профильные вопросы строительства и восстановления, то цели приезда губернаторов были не совсем очевидны.

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Тем не менее именно руководители российских территорий - самые массовые "туристы" в охваченных войной регионах Украины.

Не исключено, что они понимают: с течением времени позиция Кремля может начать ужесточаться. Если в самом начале войны ни от кого из них ничего не требовалось и отдельные губернаторы действовали по собственной инициативе чисто интуитивно, то теперь - постепенно - всё начинает смещаться в сторону обязательности.

Возможно, неслучайно заместитель председателя Совета Федерации Андрей Клишас в своем телеграм-канале перепостил позицию российского философа и евразийца Александра Дугина (западные СМИ порой называют его одним из основных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин).

В том своем посте Дугин призвал российские элиты открыто определиться - и либо публично поддержать войну, либо уйти.

"Я думаю все высокопоставленные чиновники России должны открыто высказать свое отношение к СВО. Или покинуть пост. Некоторые что-то подозрительно молчат. И мы волей-неволей начинаем интерпретировать их молчание по-своему. Не вводите нас в искушение, произнесите отчетливо и громко лишь одну букву Z. Или честно уйдите с глаз", - написал Дугин.

Автор фото, ITAR-TASS Подпись к фото, Александр Дугин (слева) и нынешний глава "ДНР" Денис Пушилин на митинге в поддержку жителей Донбасса (2014 год)

При этом сам сенатор Клишас предлагает идти еще дальше - потребовать публично определиться крупный бизнес, политиков и общественников: "Не только чиновники, но и представители политических партий, крупного бизнеса и общественных организаций. Люди имеют право знать позицию всех лидеров политики, бизнеса, общественности по этому ключевому вопросу".

"Я свой, я поддерживаю"

Но даже если вынести за скобки предполагаемую (или нарастающую) "кремлевскую обязательность", можно назвать целый ряд причин, по которым чиновники ездят на оккупированные территории.

В самом начале войны, когда наиболее стрессоустойчивые представители политического истеблишмента начали приходить в себя, они поняли, что мир, Россия и правила игры внутри системы российской власти поменялись кардинально, рассказали Би-би-си на условиях анонимности российский федеральный чиновник, губернатор одного из регионов, а также человек, близкий к руководству федерального правительства.

Одна из причин, по которой некоторые публичные политики быстро включились в поддержку войны и поехали в оккупированный Донбасс, - желание исправить свое положение и репутацию в глазах федерального центра.

В качестве примера источник, близкий к администрации президента, назвал ситуацию руководителя Башкирии Радия Хабирова. По его словам, положение губернатора Хабирова и его перспективы в республике ставились в Кремле под сомнение.

Опытный аппаратчик Хабиров чувствовал себя неуверенно и решил сыграть на опережение, "взять патриотизмом и показать, что я свой, я поддерживаю".

В итоге из губернаторов он оказался в Донбассе первым - меньше чем через месяц после начала вторжения. О чем глава региона поспешил отчитаться в своем телеграм-канале. А позднее одним из первых еще и придумал региональный добровольческий батальон.

Автор фото, Radiy Khabirov Telegram Подпись к фото, Делегация Башкирии в Донбассе: Радий Хабиров - четвертый справа (фото из его официального телеграм-канала)

Благодаря быстрой реакции, Хабиров смог улучшить свое положение и увеличить свой политический капитал в глазах администрации президента, а это, в свою очередь, повысило его устойчивость на должности в будущем, сказал источник.

"Стало понятно, что в Кремле за это Хабирова не наказали и даже похвалили. Это стало сигналом для более массового посещения", - сказал Би-би-си российский политолог Константин Калачев.

По данным "Медузы" (причислена российскими властями к СМИ-"иноагентам"), война и поездка в прифронтовую зону могла спасти от вероятной отставки еще одного регионального начальника - губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Вслед за Хабировым в Донецк и Луганск потянулись и другие главы регионов. Вскоре поездки губернаторов стали частым явлением, была придумана целая программа "шефства" над городами Донбасса.

Такие поездки стали похожими друг на друга как две капли воды: прибытие, встреча с главой "республики" либо населенного пункта, подписание договоров о сотрудничестве, протокольные фото для губернаторского "Телеграма" или страницы в ВК.

Автор фото, Alexandr Beglov Telegram Подпись к фото, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (второй справа) в Мариуполе

Сталкиваясь с необходимостью поездок в ДНР/ЛНР, главы регионов ведут себя по-разному. Одни делают акцент на патриотизме, геополитике, помощи в восстановлении инфраструктуры. Другие в публичном пространстве отмечают, скорее, взаимную выгоду от возможной экономической кооперации.

А третьи предпочитают избежать особого резонанса, комментирует российский политолог Михаил Виноградов. Например, поездка московского мэра Сергея Собянина была куда менее распиаренной, чем, к примеру, его петербургского коллеги.

Такие визиты успели нанести главы Алтайского края, Самарской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей и десятков других субъектов федерации. Почти все отчитывались, что привезли гуманитарную помощь, медикаменты, технику и стройматериалы.

При этом во многих из этих российских регионов ситуацию в экономике на протяжении последних лет нельзя назвать благополучной. Даже беглый поиск в региональных СМИ приносит публикации о нерешенных проблемах с медикаментами, с работой медицинской отрасли в целом, проблемы строительного сектора, ЖКХ, благоустройства и тд.

Впрочем, не для всех подобные поездки оборачиваются триумфом пиара в подведомственных регионах.

Так, например, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, бывший кадровый военный, во время посещения попал под огонь "украинских диверсантов". И, как утверждали СМИ, даже получил контузию.

Сам Меняйло это отрицал, хотя и признался, что действительно приезжал в Донбасс. Однако поспешил вернуться в Россию.

Казус Володина

Поездка в оккупированный регион, пусть она и сопряжена с определенными рисками, все же не является индульгенцией, защитой от возможного увольнения или других проблем в карьере в будущем. Но после войны, как бы она ни закончилась, по понятной бюрократической логике, появятся "победители, которые воевали", и они будут претендовать на новую власть.

Чтобы оказаться в этой когорте, нужно приобретать ресурс путем участия подобным образом в войне, сказал Би-би-си человек, близкий к руководству правительства.

"Показателен случай Володина. Начинают подсиживать. И вдруг ты понимаешь: то, что вчера казалось ошибкой, сегодня является единственно возможным вариантом", - подчеркнул он.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Спикеру Госдумы Вячеславу Володину тоже пришлось срочно съездить в Луганск (на фото он - на внеочередном заседании российского парламента)

Из-за поездок депутатов Госдумы на захваченные украинские земли в парламенте даже случился публичный скандал с участием спикера Вячеслава Володина. На одном из заседаний Володин отчитал депутатов за частые отлучки во время парламентской сессии и потребовал "исключить избыточное рвение отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью".

Ему ответил его давний публичный оппонент - секретарь генсовета "Единой России" и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, который сам постоянно посещает Донбасс. Он заявил, что эта работа будет продолжаться, и призвал не обращать внимания на "оторвавшихся от реалий чиновников, проживающих штаны в удобных креслах".

Спор, как водится, разрешил Владимир Путин, похваливший тех депутатов, кто "с риском поехал в зону боевых действий". Спустя всего неделю пресс-служба Володина внезапно разослала сообщение о том, что тот прибыл в Луганск.

В своем выступлении в парламенте самопровозглашенной ЛНР Володин заверил, что депутаты "ждали этой встречи 30 лет".

"Среди губернаторов и других чиновников, как и всегда, есть те, кто относятся ко всему с большим энтузиазмом, а есть - кто скептически. Но какой дурак сейчас будет это демонстрировать?- задает риторический вопрос Калачев. - У всех на самом деле желание пережить все это. Встроиться. Поднять свою капитализацию. Может быть, даже подняться на уровень выше".

Единение от страха?

Поражение в войне - это не только "неопасная Россия, но еще и жалкая". А мировое сообщество уже не готово давать российским элитам возможности маневра, отметил в разговоре с Би-би-си губернатор одного из российских регионов.

Это еще одна причина, которая подталкивает чиновников, губернаторов и политиков "сплотиться вокруг вождя". А дальше, по мнению собеседника Би-би-си, только один путь - дальнейшая милитаризация, в том числе сознания, и ненависть к Европе.

"Вне зависимости от отношения к этой войне, все понимают, что в любом случае работавшим во власти ничего хорошего при неблагоприятной ситуации не светит", - сказал Би-би-си губернатор одного из российских регионов, согласившийся говорить только на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность.

"Если уж дошло до слома памятников Пушкину [в Украине], то всем [российским политикам и чиновникам в случае неудачного завершения вторжения в Украину] точно п****. Поэтому все сплачиваются и демонстрируют единение", - считает он.

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