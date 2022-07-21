План Байдена: президент США выделит 2,3 млрд долларов на борьбу с изменением климата

19 минут назад

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Президент США выделит 2,3 млрд долларов на борьбу с изменением климата. Анонсируя крупнейшую в истории страны инвестицию, Байден не стал официально объявлять чрезвычайную климатическую ситуацию в США, хотя это дало бы ему дополнительные полномочия. Что его останавливает?

Выступая на бывшей угольной электростанции в Массачусетсе, Байден сказал, что его администрация сделает все необходимое для борьбы с изменением климата.

"Сегодня я делаю крупнейшую в истории инвестицию, выделяю 2,3 млрд долларов для создания инфраструктуры, которая поможет жителям страны устоять перед всем спектром природных катаклизмов, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - сказал Байден.

Резкое повышение летних температур в этом году еще раз выявило растущую угрозу: 100 млн человек в Соединенных Штатах сейчас находятся в районах аномальной жары, а высокая температура в Европе приводит к масштабным лесным пожарам.

"На карту буквально поставлено здоровье наших граждан. На карту поставлена ​​и наша национальная безопасность. И наша экономика в опасности. Поэтому мы должны действовать", - заявил Байден.

Обещанные Байденом миллиарды пойдут на оборудование помещений кондиционерами и строительство ветряных станций и соответствующей инфраструктуры у побережья Атлантического океана и Мексиканского залива Флориды.

Автор фото, Reuters

Кроме того, часть средств направят на помощь малоимущим семьям для оплаты расходов на отопление и охлаждение.

В целом, администрация Байдена продвигает климатическую политику как проект по созданию рабочих мест и как вопрос национальной безопасности, который стал еще более актуальным из-за резкого роста цен на топливо после вторжения России в Украину.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы очистить наш воздух и воду, защитить здоровье нашего народа, чтобы завоевать будущее чистой энергии. Наши дети и внуки рассчитывают на нас. Это не шутки", - пообещал президент США.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лесные пожары начались по всей Европе, где температура достигает выше +40°C

Профессор Аризонского университета Джоэллен Л. Рассел говорит, что инициатива Байдена лучше, чем ничего. Однако, она обращает внимание, что многие меры, в частности кондиционирование, направлены скорее на адаптацию к жаре и другим экстремальным климатическим условиям, а не на предотвращение больших наводнений, затоплений прибрежных районов, невероятных засух и лесных пожаров, вызванных изменением климата.

"До сих пор мы не видели достаточно усилий на национальном уровне, чтобы в значительной степени избавиться от сжигания природного топлива и выборов в атмосферу", - говорит она.

Байден и чрезвычайная климатическая ситуация

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Президент США не стал объявлять официальную климатическую чрезвычайную ситуацию, которая предоставила бы ему дополнительные политические полномочия.

Этого от Байдена требует Демократическая партия и активисты-экологи, так как объявление чрезвычайной ситуации позволит использовать положения закона об оборонном производстве, который предполагает увеличение производства широкого спектра продуктов и создание системы возобновляемой энергии.

Когда журналисты спросили его почему он не пошел на этот шаг, Байден ответил: "Я скоро приму это решение".

На ранее предложенный законопроект по сокращению выбросов углерода и развитию новых технологий, включая электромобили, планировалось направить более 500 млрд долларов, однако он не получил необходимой поддержки в Конгрессе.

Коллега Байдена по Демократической партии Джо Манчин заявил, что готов поддержать предложенный его однопартийцами пакет бюджетных инициатив только в том случае, если из него исключат пункты, касающиеся расходов на борьбу с изменением климата, а также налогов для крупных корпораций и наиболее обеспеченных жителей страны.

При нынешней расстановке сил в Сенате для одобрения этого законопроекта демократам необходим голос Манчина. Президент США сказал, что еще не разговаривал с Манчином по поводу его позиции.

"Конгресс действует не так, как должен. Это чрезвычайная ситуация, и я буду смотреть на нее с этой точки зрения. Как президент, я буду использовать свои исполнительные полномочия для борьбы с климатическим кризисом", - заявил Байден, говоря о намерении выделить 2,3 млрд долларов из существующего бюджета Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Помимо противостояния в конгрессе, Байден столкнулся с тем, что Агентство по охране окружающей среды утратило часть своих полномочий по сокращению выбросов парниковых газов в результате решения Верховного суда США по иску, поданному 19 угледобывающими штатами, обеспокоенными потерей рабочих мест.

Суд решил, что Агентство по охране окружающей среды может регулировать выбросы электростанций, но не может пытаться перевести производство электроэнергии с электростанций, работающих на ископаемом топливе, на более чистые источники.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во многих европейских странах из-за пожаров жители лишились своих домов

Джордж Кох, профессор колледжа окружающей среды, лесного хозяйства и естественных наук университета Северной Аризоны, считает, что само заявление Байдена уже сигнализирует о чрезвычайной климатической ситуации.

"Хотя президент сегодня не делал официального заявления, он ясно дал понять: он, как и я, считает, что мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации, и эта ситуация будет только ухудшаться по мере того, как мы продолжаем полагаться на ископаемое топливо для получения энергии", - сказал Кох.

Политические баталии вокруг климата

Эсме Сталлард, корреспондент Би-би-си по вопросам климата

Президент Байден вступил в должность, пообещав восстановить доверие к США в сфере борьбы с изменением климата и отменить откат экологической политики президента Трампа.

В первый день своего пребывания в должности Джо Байден подписал указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату, из которого вышел предыдущий президент США Дональд Трамп. После этого последовало заявление о том, что к 2030 году США должны сократить на 50% выброс парниковых газов в США по сравнению с уровнем 2005 года.

Но выполнить эти обещания Байдену было совсем не просто. Эта последняя череда исполнительных указов демонстрирует проблемы, с которыми он столкнулся в реализации своей климатической политики.

В преддверии конференции по климату в Глазго в 2021 году, Байден пообещал, что к 2024 году США будут ежегодно выделять 11,4 млрд долларов, чтобы помочь развивающимся странам справиться с изменением климата и подготовиться к нему.

Но в марте 2022 года ему удалось получить от Конгресса всего один миллиард долларов, что всего на треть больше, чем расходы эпохи Трампа.

Распоряжения, изданные в среду, действительно демонстрируют решимость Байдена. Но он, возможно, также опасается заходить слишком далеко в использовании такого рода президентских полномочий.