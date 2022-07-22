20 человек задержали по делу Софьи Сапеги, одного отпустили по "делу TUT.BY"; три года подростку за видео военной техники. Главное в Беларуси за неделю

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Konstantin Lenkov/ZAKS.ru Подпись к фото, Яне Пинчук в Беларуси грозит большой тюремный срок сразу по нескольким уголовным делам

Россия депортирует в Беларусь 25-летнюю Яну Пинчук, которой на родине грозит до 19 лет колонии; еще одна фигурантка "дела TUT.BY" отпущена на свободу; подростка в Гомеле приговорили к трем годам колонии за видео российской военной техники; Следственный комитет сообщил о задержании более 20 человек в рамках уголовного дела, по которому Софья Сапега получила шесть лет колонии. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.

Россия депортирует белорусскую оппозиционерку

Суд Санкт-Петербурга разрешил выдать в Беларусь 25-летнюю Яну Пинчук, сообщает правозащитный центр "Весна".

На родине ей грозит большой тюремный срок за участие в создании оппозиционных телеграм-каналов "Витебск 97%", "Орша 97%" и "Новополоцк и Полоцк 97%" (все они признаны экстремистскими белорусскими властями; 97% - столько людей, по оценкам оппозиционеров, не хотят видеть Лукашенко президентом).

Ранее Комитет по правам человека ООН призвал Россию воздержаться от депортации Пинчук.

Яна Пинчук находится в СИЗО Петербурга с ноября 2021 года - ее задержали в квартире и через день арестовали. В Беларуси ей заочно предъявили обвинение по пяти статьям УК.

Российская прокуратура согласилась ее выдать по трем из них - о разжигании социальной вражды, призывах к действиям против национальной безопасности и создании экстремистского формирования.

Еще одна фигурантка по "делу TUT.BY" вышла на свободу

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, В мае прошлого года были задержаны 15 фигурантов "дела TUT.BY". Пока на свободу вышли 13 из них.

На этой неделе на свободу вышла журналистка издания TUT.BY Елена Толкачева. Она была задержана по "делу TUT.BY" 18 мая 2021 года. Правозащитники признали Елену Толкачеву политзаключенной.

Всего по "делу TUT.BY" в мае прошлого года задержали 15 человек, их подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Правозащитники называют это дело политически-мотивированным. Сам сайт признан экстремистским и заблокирован. Точно так же власти блокируют новый сайт, который уже из-за границы делает команда TUT.by - Zerkalo.io.

Со временем на свободу вышли 13 фигурантов дела, за решеткой по-прежнему находятся бывший генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина и экс-главный редактор Марина Золотова.

ICAO: диспетчер минского аэропорта рассказал, как получал инструкции от неизвестного мужчины

Международная организация гражданской авиации (ICAO) установила, что в мае прошлого года должностные лица Беларуси распорядились передать заведомо ложное сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, в котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В своем новом докладе расследователи ссылаются на показания авиадиспетчера (позже бежавшего из Беларуси), находившегося в тот день на смене.

По словам авиадиспетчера, он получал команды относительно того, что говорить экипажу самолета от неизвестного мужчины (предположительно сотрудника КГБ), находившегося вместе с ним в центре управления воздушным движением.

Опасаясь, что записи переговоров будут уничтожены, диспетчер записал все их на телефон (расшифровка этих записей приводится в отчете).

В частности, на запрос информации по коду угрозы самолету, мужчина говорит диспетчеру: "Пускай будет красный" (означает серьезную угрозу, командир воздушного судна должен приземлиться в ближайшем аэропорту).

В соответствии с решением Совета ICAO текст доклада опубликован, будет разослан всем странам-членам организации, а также генеральному секретарю ООН "для рассмотрения и соответствующих действий", говорится в пресс-релизе организации.

С итогами расследования ICAO можно ознакомиться здесь.

Три года колонии подростку за видео военной техники

Суд в Гомеле приговорил подростка Павла Пискуна к трем годам колонии за съемки российской военной техники.

Автор фото, Getty Images

Пискуна обвинили в том, что 27 февраля он снял видео с передвижением российской военной техники на территории Беларуси и отправил его в "экстремистский" телеграм-канал вместе с сопроводительным текстом, в котором рассказал о ее количестве и направлении движения.

Павла Пискуна признали виновным в содействии экстремистской деятельности. Как пишет "Весна", на момент совершения преступления Пискун, рожденный в 2004 году, еще не достиг совершеннолетия.

Силовики рассказали о задержании жителя Гомеля, который хотел попасть в полк Калиновского

18 июля в одном из провластных телеграм-каналов появилось "покаянное" видео с жителем Гомеля Александром Айнутдиновым, на котором он рассказывает, как решил присоединиться к полку имени Кастуся Калиновского (белорусский добровольческий полк), чтобы защищать Украину.

Об этом сообщает правозащитный сайт "Гомельская весна".

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, На "покаянном" видео Александром Айнутдинов рассказывает о том, как решил присоединиться к полку Калиновского для обороны Украины

Александр Айнутдинов пытался незаконно пересечь границу с Украиной, но был задержан белорусскими пограничниками.

30 июня Госпогранкомитет Беларуси сообщил о попытке еще двух человек пересечь границу с Украиной. Тогда пограничникам удалось поймать одного из них, "второй нарушитель, возможно, незаконно пересек границу".

СК сообщил о задержании десятков человек по делу о публикации данных силовиков

По делу "Черной книги Беларуси" (ЧКБ) задержано более 20 человек, сообщил Следственный комитет Беларуси.

"Черная книги Беларуси" - телеграм-канал, в котором публиковались личные данные силовиков, власти признали его экстремистским формированием. Ранее за администрирование ЧКБ шесть лет колонии получила россиянка Софья Сапега.

Автор фото, Leonid Shcheglov/BelTA/TASS Подпись к фото, Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии за администрирование "Черной книги Беларуси"

Среди новых задержанных - работники госорганов и бывшие силовики. "Игнорируя все возможные нравственные и моральные принципы, правила, инструкции, они "сливали" экстремистам конфиденциальную информацию", - пишет Следственный комитет.

Власти раскрывают подробности о личности одного из задержанных - это 31-летний менеджер сети белорусского мобильного оператора, который подозревается в передаче администраторам ЧКБ личных данных. Сейчас он находится под стражей.

Признанную виновной в администрировании ЧКБ Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair.