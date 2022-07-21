Российские власти решили закрыть еврейское агентство "Сохнут"

час назад

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Автор фото, EPA/TASS

Минюст России просит ликвидировать в стране еврейское агентство "Сохнут", оказывающее помощь при репатриации в Израиль.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Басманный суд Москвы, с таким иском обратилось московское управление министерства юстиции.

Ведомство попросило исключить из ЕГРЮЛ автономную некоммерческую организацию "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут". Претензии минюста связаны с нарушением агентством законодательства "при осуществлении деятельности", уточнила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля, добавила она.

В начале июля израильская газета Jerusalem Post писала, что российский минюст направил агентству письмо с требованием прекратить все операции на территории страны. В "Сохнуте" подтвердили получение письма, отметив что им "иногда приходится вносить определенные коррективы по требованию [российских] властей".

Изданию РБК в российском представительстве "Сохнута" в то же время заявили, что не получали требования о немедленном прекращении деятельности. Представительство агентства продолжает деятельность в соответствии с законодательством России, подчеркивали в агентстве.

"Еврейское агентство для Израиля ("Сохнут") было основано в 1929 году. Это международная организация, основной задачей которой является помощь в репатриации в Израиль. Представительство "Сохнута" в России действует с 1989 года.

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Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, комментируя публикацию Jerusalem Post, говорил, что не верит в то, что российские власти могут потребовать закрытия "Сохнута", отмечая, что организация работает во всем мире.

В четверг в разговоре с "Говорит Москва" Каннер выразил надежду на то, что суд не согласится с требованиями минюста.

"Это не первый случай. В России были, назовем простым словом, "наезды" на эту организацию. В советское время она была запрещена вообще. Я считаю, что это негативный ход развития событий. Я думал, что ситуация будет урегулирована. Будем ждать решения суда. Может, суд прислушается к каким-то здравым аргументам", - сказал он.

По данным "Сохнута", в 2021 году репатриация в Израиль выросла на 30%, а абсолютным лидером по числу репатриантов стала Россия. За прошлый год из России в Израиль прибыли 7500 человек - на 10% больше, чем годом ранее.

По данным израильских властей, после 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, число желающих репатриироваться из России выросло. Как заявлял лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, очередь на подачу документов в Москве состояла из 9500 человек.