"Путин даже чересчур здоров". Глава ЦРУ Уильям Бернс о российском вторжении в Украину и слухах о болезни Путина

47 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA

Вопреки слухам, у Путина со здоровьем все в порядке, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. В публичном выступлении он также прокомментировал боевые потери во время российского вторжения в Украину, мотивы Путина в войне и сближение России с Ираном.

"Ходит множество слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он даже чересчур здоров", - отметил Бернс, отвечая на вопросы посетителей крупной международной конференции в штате Колорадо.

В ответ на смех аудитории глава внешней разведки США и в прошлом американский посол в Москве, у которого за многие годы сложились доверительные отношения с российским лидером, уточнил, что речь идет о его личном мнении, а не об официальной оценке здоровья российского президента, основанной на разведданных его службы.

Путину в этом году исполняется 70 лет, и в СМИ регулярно циркулируют неподтвержденные сообщения о том, что он страдает от некоего заболевания - возможно, онкологического.

Так, издание "Проект" на основе данных госзакупок рассказывало, что с 2016 по 2020 год Путина в поездках в Сочи сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал Путина 59 раз, другой - 38) и хирург-специалист по раку щитовидной железы (35 раз).

Кадры, сделанные во время визита Путина в Иран на этой неделе, также активно обсуждались в контексте состояния здоровья российского президента: в частности, СМИ писали о его необычной походке.

Путин трепетно относится к своему здоровью. Как выяснила Би-би-си, ни вторжение в Украину, ни четыре прививки против коронавируса, ни ослабление пандемии не отменили карантина для тех, кто контактирует с российским президентом.

Бернс, который был послом США в России в 2005-2008 гг., в среду выступал на Аспенском форуме по безопасности - большой конференции, на которую ежегодно съезжаются высокопоставленные политики со всего мира для обсуждения насущных глобальных проблем.

Почти все вопросы, адресованные Бернсу на форуме, были посвящены России и Украине.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уильям Бернс работал послом в Москве в 2005 -2008 гг.

Накануне США и их союзники обязались передать Украине для отражения российской агрессии еще по меньшей мере восемь систем залпового огня HIMARS - в дополнение к уже имеющимся у ВСУ 12 таким установкам. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия планирует "расширить географию" вторжения в Украину.

Бернса, в частности, попросили дать оценку российских боевых потерь за время вторжения России в Украину.

"Последние по времени оценки от разведывательного сообщества США составляют в районе 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых", - сказал Бернс.

"И украинцы тоже пострадали - вероятно, немного меньше, но все же, вы знаете, это значительные потери", - добавил директор ЦРУ.

Бернс не уточнил, к какой дате относятся эти оценки, но они выглядят значительно ниже, чем данные, которые приводила и украинская сторона, и разведслужбы других государств.

15 тысяч погибших - это много или мало?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Ольга Ившина, Би-би-си

Немного контекста для оценки в 15 тысяч погибших российских военных, прозвучавшей из уст директора ЦРУ.

С одной стороны, Советский Союз столько потерял почти за 10 лет войны в Афганистане. С другой, среди имеющихся оценок это одна из самых низких. Британская разведка говорила о 15-20 тысячах погибших еще в июне.

Генштаб ВСУ накануне называл цифру в 38750 погибших, оговариваясь при этом, что это приблизительная оценка.

Данных из первых рук у нас нет: российское министерство обороны второй и последний раз называло цифру своих потерь 25 марта: 1351 погибший. Уже тогда эта цифра выглядела чрезвычайно заниженной.

Русская служба Би-би-си, "Медиазона" (признана в России "иностранным агентом") и группы волонтеров собирают данные о погибших по открытым источникам. Разумеется, это далеко не все погибшие: речь идет только о тех, кого мы смогли установить поименно. По состоянию на 8 июля нам были известны имена 4515 погибших.

Представление о том, какое количество погибших не попало в нашу подборку, дает информация с региональных кладбищ. Би-би-си ознакомилась с ситуацией на более чем 30 кладбищах от Калининграда до Хабаровска. На каждом из них были могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, их доля варьировалась от 30 до 100%.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 50-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. С учетом этого обстоятельства наши данные о потерях российской армии сопоставимы с цифрами, которые озвучил глава ЦРУ.

Скорее всего разброс цифр при оценке потерь России разными источниками (от ЦРУ до генштаба Украины) объясняется терминологией и методами подсчета.

Некоторые включают в число потерь российской стороны военных так называемых ДНР и ЛНР, а также тех, кто погиб в составе ЧВК. Достоверно известно, что счет потерь в этих двух категориях идет на тысячи (в одном только Донецке публично признали гибель 2400 военных). Итоговая цифра также существенно возрастает, если в список потерь включить всех числящихся "пропавшими без вести" военных из России, а также "народных милиций" Донецка и Луганска.

"Контроль, устрашение, сведение счетов"

Бернс отметил, что более чем за 20 лет личного общения и наблюдения за российским лидером он пришел к выводу, что Путин твердо верит в такие вещи, как контроль, устрашение и сведение счетов. Причем за последнее десятилетие эта вера у него только укрепилась - вследствие того, что сократился круг его советников.

"Он видит свое предназначение в том, чтобы вернуть России статус великой державы, - сказал Бернс. - Чтобы этого достичь, по его убеждению, нужно вернуть в свою сферу влияния соседей, а без контроля над Украиной этого сделать не получится".

В ноябре Бернс провел два дня в Москве, общаясь с высокопоставленными российскими официальными лицами в поисках путей урегулирования обострившейся обстановки на российско-украинской границе, к которой была стянута значительная группировка российской армии. Глава ЦРУ тогда сказал, что вернулся он оттуда еще более обеспокоенным, чем когда ехал туда.

По мнению Бернса, планы российского лидера основывались на глубоко ошибочных предположениях, а также некоторых полных иллюзиях - особенно, по поводу воли Украины к сопротивлению.

"Путин реально верит в собственную риторику. На протяжении многих лет в наших частных разговорах я слышал от него, что Украина - это не настоящая страна, - рассказал глава ЦРУ. - Что ж, настоящие страны дают отпор. А именно это украинцы и сделали".

Россия и Иран

Дипломатическая карьера Бернса насчитывает несколько десятилетий.

В частности, в 2015 году он был заместителем госсекретаря СШA и приложил немало усилий для достижения ядерной сделки с Ираном - многострадального международного соглашения о том, что свою ядерную программу страна будет развивать только в мирных целях, в обмен на снятие санкций.

Из этой сделки США впоследствии вывел президент Дональд Трамп, заявив, что договоренность не гарантирует прекращения Тегераном разработки собственного ядерного оружия и средств его доставки, и не обеспечивает безопасности для Израиля, который Иран считает своим злейшим врагом.

Ранее на этой неделе Иран с редким международным визитом посетил Владимир Путин. С начала 2020 года Путин редко выезжает за рубеж, а после начала вторжения в Украину в феврале этого года он съездил только в Таджикистан и Туркменистан.

Отвечая на вопрос о нынешнем сближении России и Ирана, Бернс сказал, что оно не может не вызывать беспокойства. По его мнению, Иран должен дважды подумать прежде чем предоставлять России военные дроны в рамках сделки, разведданные о которой на прошлой неделе опубликовали США.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Иран и Россия не только друзья, но и соперники

Но в то же время, подчеркнул глава ЦРУ, тот факт, что Путин обращается к Ирану за подобным вооружением говорит о том, что оборонный сектор самой России сильно ослаблен.

"Реальность, скрывающаяся за всеми этими фотографиями, которые мы видели, заключается в том, что Россия и Иран нуждаются друг в друге. Обе страны находятся под федеральными санкциями, обе хотели бы вырваться из политической изоляции. Но хотя они нуждаются друг в друге, доверять они друг другу не могут. Исторически они соперники в энергетическом секторе".

"Их возможностям помогать друг другу в настоящий момент есть пределы, мне так кажется", - добавил Бернс.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: