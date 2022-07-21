Дочь в Сирии, мать - в тюрьме. Пенсионерку в Петербурге осудили за финансирование терроризма

25 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, После разгрома ИГ жены многих боевиков оказались вместе с детьми в курдском лагере для военнопленных Аль-Хол

Военный суд в Санкт-Петербурге приговорил пенсионерку Марину Комар к восьми годам колонии по обвинению в финансировании терроризма. Женщина переводила деньги своей дочери и пятерым внукам, содержащимся в лагере для военнопленных в Сирии.

Это не первое наказание для тех россиян, которые пытались помочь своим детям выбраться с территорий, бывших под контролем "Исламского государства" (организация запрещена на территории России и многих других стран).

Как сообщает издание "Фонтанка", дочь Марины Комар с первым мужем и тремя детьми уехала в Сирию в 2014 году. Там женщина родила еще двоих детей и дважды овдовела. После разгрома ИГ в начале 2019 года она с пятью детьми оказалась в курдском лагере для военнопленных Аль-Хол.

Марина Комар переводила деньги дочери с 2016 года, в том числе детские пособия на внуков, которые она получала в Петербурге по доверенности.

Пожилая жительница Петербурга не скрывала своих действий от государства, а наоборот, сохраняла чеки и годами пыталась добиться, чтобы Россия эвакуировала из лагеря военнопленных и вернула в родной город хотя бы внуков.

В 2021 году против Комар возбудили уголовное дело по подозрению в финансировании терроризма.

Единственный способ выжить

Марина Комар утверждала в суде (и это подтверждалось перепиской с дочерью), что деньги предназначались на еду, одежду, игрушки, бытовые нужды и на попытки выбраться из Аль-Хола.

Как рассказывала Би-би-си узница другого курдского лагеря военнопленных, Рож, снабжение в лагерях настолько скудное, что переводы через посредников от родных - едва ли не единственный способ выжить и накормить детей.

Адвокат Андрей Анискевич просил суд оправдать Комар, так как в деле не было ни одного доказательства того, что ее дочь тратила присланные деньги не на бытовые нужды, а на оружие и обмундирование боевиков.

Однако 20 июля суд признал Комар виновной и приговорил к восьми годам колонии (по этой статье не может быть условного срока или наказания ниже низшего предела).

Приговоренные за помощь своим детям

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Марина Комар стала по меньшей мере третьей, кого в России осудили за помощь своему ребенку в Сирии.

В 2020 году пенсионерку из Ростовской области Веру Андрееву также приговорили к восьми годам колонии, признав виновной в финансировании терроризма. Андреева переводила деньги своей внучке в Сирию - та настаивала, что деньги нужны для возвращения домой. Би-би-си подробно рассказывала об этом деле.

В 2018 году житель Дагестана ​​Казим Нурмагомедов был осужден на три года по обвинению в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании.

За несколько лет до этого Нурмагомедов самостоятельно смог вызволить своего сына из ИГ, съездив в Сирию и убедив его вернуться. Нурмагомедов рассказывал о своем спасении сына в СМИ.

При этом был короткий период, когда Россия сама помогала вернуться женщинам, в свое время уехавшим в ИГ - в 2017 году по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова было организовано несколько вывозных рейсов с женщинами и детьми, оказавшимися после разгрома ИГ в лагерях курдов.

Позже Россия перестала вывозить женщин и эвакуировала только детей - как сообщало издание "Настоящее время" (внесено властями России в реестр СМИ-"иноагентов"), это могло быть связано с заявлением директора ФСБ Александра Бортникова о том, что возвращение в Россию "бывших участников незаконных вооруженных формирований из стран Ближнего Востока" представляет для страны "реальную опасность".

Вопрос, вызывающий дискуссии

Похожего мнения придерживаются чиновники и многих европейских государств — вопрос о возвращении на родину женщин, уехавших в ИГ, вызывал бурные дискуссии во Франции, ​ Британии и других странах.

В Европе, объясняла Би-би-си американский исследователь террористических организаций Вера Миронова, основная проблема заключается в обеспечении правосудия. В случае суда обвинению нужно построить сильную доказательную базу: в каждом случае - индивидуальную.

Но на практике очень тяжело расследовать потенциальные преступления, совершенные много лет назад за тысячи километров от дома.

При этом в России судьбы женщин, даже вывезенных одним рейсом, различались произвольным образом: уроженок Чечни отпустили по домам без предъявления обвинения, нескольких уроженок Дагестана приговорили в Махачкале к реальным срокам от четырех с половиной до восьми лет колонии (с отсрочкой наказания до достижения их младшими детьми 14 лет).

Еще одну уроженку Дагестана, перевезенную из Махачкалы в московский СИЗО, военный окружной суд Москвы приговорил к пяти годам условно, после чего обвиняемую освободили в зале суда.

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