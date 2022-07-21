У президента США Джо Байдена обнаружен ковид

21 июля 2022, 14:43 GMT Обновлено 17 минут назад

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Автор фото, EPA

Тест на ковид, проведенный в четверг, показал положительный результат у президента США Джо Байдена.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, 79-летний президент, будучи полностью вакцинированным, испытывает "очень легкие" симптомы и продолжит выполнять все свои обязанности.

Сообщается, что президент принимает препарат Paxlovid. Это противовирусные таблетки производства компании Pfizer, которые угнетают размножение вируса Covid-19, поддерживая низкий уровень коронавируса в организме, пока иммунная система борется с инфекцией.

Координатор Белого дома по коронавирусу доктор Ашиш Джа сообщил, что у Байдена нет повышенной температуры, но есть насморк, сухой кашель и некоторая усталость.

Тест первой леди Джилл Байден в Делавэре дал отрицательный результат.

По словам Карин Жан-Пьер, в соответствии с протоколом Белого дома президент будет продолжать работать в изоляции до тех пор, пока его тест не станет отрицательным. Все это время он будет принимать участие в совещаниях по телефону и через Zoom.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В среду президент Байден отправился в Сомерсет, штат Массачусетс, на встречу, посвященную изменениям климата

Медицинское подразделение Белого дома проинформирует всех, находившихся в близком контакте с президентом, включая членов Конгресса и представителей прессы. Всего два дня назад, во вторник, тест президента США на ковид был отрицательным.

В силу своего возраста 79-летний президент подвергается повышенному риску более тяжелого случая Covid-19, хотя Центр по контролю и профилактике заболеваний США утверждает, что у полностью вакцинированных людей пожилого возраста болезнь обычно протекает относительно легко.

Как ранее сообщалось, Джо Байден полностью вакцинирован.