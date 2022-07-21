МИ-6: российская армия выдыхается, Украина может перейти в наступление

54 минуты назад

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Автор фото, EPA

Глава британской внешней разведки МИ-6 Майкл Мур заявил, что в течение следующих нескольких недель российским войскам будет все сложнее отправлять на фронт новых военнослужащих и вооружения. По его мнению, для Украины это означает появление окна для контрнаступления.

"Думаю, что они скоро выдохнутся, - сказал Мур во Форума по безопасности в американском Аспене (штат Колорадо). - Им придется сделать какую-то паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар".

Глава МИ-6 назвал эпическим провалом неудачу России в достижении своих первоначальных целей - убрать президента Украины, захватить Киев и посеять раздор на Западе.

Он назвал российское вторжение самым вопиющим неприкрытым актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны.

После захвата Лисичанска в начале июля армия РФ заявила об оперативной паузе, однако несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу приказал войскам активизировать действия. За последние почти три недели российские военные не достигли каких-либо успехов, в том числе в Донецкой и Луганской областях, где сконцентрированы их основные силы.

Украина и ее союзники связывают ослабление армии РФ с применением дальнобойной артиллерии, поставленной странами Запада, в первую очередь США. В частности, реактивная система залпового огня HIMARS позволяет Вооруженным силам Украины наносить удары по российским складам боеприпасов и базам и таким образом подрывать подавляющее преимущество Москвы в огневой мощи.

Во время форума в Аспене Мур также подтвердил цифры потерь российской армии в 15 тыс. человек убитыми, которые там же озвучил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Однако Мур назвал такие данные "вероятно, консервативными оценками".

"Это примерно то же число людей, которое они потеряли за 10 лет [войны] в Афганистане в 1980-е", - сказал при этом Мур. "И это совсем не ребята из среднего класса в Санкт-Петербурге или Москве, - заявил глава британской внешней разведки. - Это бедные ребята из рабочих городов в Сибири. Среди них непропорционально много представителей национальных меньшинств. Это пушечное мясо".

По оценкам Бернса, российская армия потеряла на войне в Украине еще около 45 тыс. человек ранеными.

Украина оценивает число погибших военнослужащих армии РФ в более чем в 38,5 тыс. человек. Россия последний раз называла число своих потерь 25 марта: тогда было заявлено, что на войне погибли около 1,3 тыс. человек, однако эксперты считают эту цифру явно заниженной.