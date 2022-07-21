Небольшое падение рубля, санкции без сюрпризов и тучи над IKEA. Главные экономические новости дня

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Скромное падение рубля

Еще весной амплитуда движения курса доллара была такой, что изменение на два-три рубля осталось бы незамеченным. Но в последнее время курс если и меняется, то очень слабо и преимущественно в сторону укрепления по отношению к другим валютам.

Поэтому сегодняшнее укрепление доллара примерно на три рубля (до 58,7 рублей на пике) заслуживает внимания. У этого несколько причин, основная - то, что ЦБ РФ смягчил требования для банков-нерезидентов (им теперь можно торговать на российском рынке любой валютой, кроме рубля) и компаний-импортеров (теперь им не надо платить 30% авансом).

Также, считают аналитики БКС, сказывается небольшая просадка экспорта и то, что иностранные ЦБ повышают ставки. В частности, Европейский центральный банк вслед за своим американским аналогом сегодня впервые за 11(!) лет поднял ставку аж на 0,5 п.п. до 0%.

Повышение ставки всегда поддерживает валюту: в данном случае - евро или доллар.

Тучи над IKEA и охрана у H&M

Роструд готовится проверить IKEA, которая приняла решение окончательно уйти из России.

С подачи вице-премьера Татьяны Голиковой ведомство направило компании предостережение "о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства". Суть претензий пока неизвестна.

Судя по всему, это прелюдия к внешнему управлению, законопроект о котором уже прошел первое чтение в Госдуме. Иначе как объяснить происходящее в ситуации, когда на проверки бизнеса в России до конца 2022 действует мораторий (но в исключительных случаях на него разрешается закрыть глаза), когда IKEA пообещала сотрудникам семь-восемь окладов, но главное - официальных жалоб с их стороны не было.

Просто так взять и уйти из России не получится и у H&M. На днях стало известно о планах бренда провести финальную распродажу. Но владельцы ТЦ, которые считают, что H&M недоплатил им аренду за время простоя, намерены им помешать.

Если бренд не пойдет на переговоры, они готовы выставить охрану около магазинов, отключить свет и использовать "другие технические средства".

Европейцы договорились о санкциях

ЕС наконец-то ввел очередной пакет санкций против России, параметры которого были неоднократно озвучены.

Под запрет попадают операции с российским золотом (даже в виде драгоценностей), а список товаров, которые могут быть использованы Россией в военной и технологической сферах, расширяется.

А вот ограничения для российских авиаторов, напротив, становятся чуть слабее. В частности, России разрешат получать помощь в области авиационных товаров и технологий. Но с оговорками, подробнее о которых мы рассказывали здесь.

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