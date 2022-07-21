Еврозона повысила учетные ставки впервые за 11 лет

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что возможны дальнейшие повышения ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за 11 лет повысил процентные ставки, пытаясь сдержать растущую инфляцию в еврозоне.

Ставка была поднята на 0,5 процентных пункта до 0,0%. Банк также заявил, что возможны и дальнейшие повышения уже в этом году.

С 2014 года ставка была отрицательной. Это было сделано для стимулирование роста экономики еврозоны после нескольких лет слабого роста.

Однако за 12 месяцев с начала июня цены на потребительские товары выросли на рекордные 8,6% из-за резкого роста стоимости продуктов питания, топлива и энергоносителей.

ЕЦБ повысил ставку после того, как Банк Англии и Федеральная резервная система США также подняли свои ставки, в попытке обуздать рост цен.

Инфляция - ни что иное, как скорость роста цен. Например, если бутылка молока стоит 1 евро и эта цена выросла на 5 центов по сравнению с прошлым годом, то инфляция стоимости молока составляет 5%.

Война на Украине и проблемы, связанные с пандемией Covid-19 привели к увеличению повседневных расходов во всем мире.

Еврозона же уязвима, поскольку она все еще сильно зависит от российских нефти и газа. На этой неделе зашел разговор о нормировании поставок энергоносителей из России из-за опасений, что Москва полностью прекратит поставки газа в этом году, а это приведет к дальнейшему скачку цен.

Объясняя свое решение о повышении ставок, председатель ЕЦБ Кристин Лагард сказала: "Экономическая активность (в еврозоне) замедляется. Неоправданная агрессия России в отношении Украины является постоянным тормозом роста. Мы ожидаем, что инфляция будет оставаться нежелательно высокой в течение некоторого времени из-за продолжающегося увеличения цен на энергоносители и продукты питания, а также роли, которую энергоносители играют в ценообразовании", — добавила она.