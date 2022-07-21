Запрет на российское золото и новые лица в санкционном списке. Евросоюз ввел новые санкции против России

8 минут назад

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Автор фото, Reuters

Евросоюз ввел новые ограничения для России из-за российского военного вторжения в Украину.

Новые ограничения предусматривают запрет на прямые и непрямые операции с российским золотом, продажу которого ЕС называет важнейшим для России экспортом после энергоносителей.

Согласно документу, ЕС расширяет список товаров, которые находятся под особым контролем властей и которые "могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности".

В санкционные списки попали 57 россиян и юридических лиц, сообщает Официальный журнал ЕС.

Под санкции попали, в частности, заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, НПО "Квант", мэр Москвы Сергей Собянин, представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, бизнесмен Андрей Козицын, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург), Сбербанк, фонд "Русский мир", движение "Юнармия".

Кроме того, расширяется запрет на прием депозитов у юридических лиц и организаций, учрежденных в третьих странах и в основном контролируемых гражданами РФ или физическими лицами, кто находится в России.

Евросоюз выводит из-под санкций транзакции с государственными компаниями, занимающимися экспортом пшеницы и удобрений, а также транспортировкой нефти в третьи страны.