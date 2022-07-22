Россия расширила список "недружественных стран". У Москвы есть два таких списка

30 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, SOPA Images/TASS

Правительство России расширило перечень "недружественных стран", включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Всего у России два таких списка. Эти страны добавили в тот, где раньше были только США и Чехия. В другом списке - 48 государств.

Первый список

Правительство "актуализировало" перечень иностранных государств, совершающих "недружественные действия", направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина.

"Недружественными странами" власти России еще до войны стали называть государства, "совершающие недружественные действия" против России. Речь шла о дипломатических скандалах.

23 апреля 2021 года президент России подписал указ, ограничивающий для таких стран право нанимать российских граждан в свои дипмиссии в Москве.

Сначала в списке было всего две страны - 14 мая 2021 года правительство России внесло в него Чехию и США.

Именно с такими же ограничениями предстоит теперь столкнуться Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. Потому что премьер Мишустин подписал свое распоряжении со ссылкой на путинский указ от апреля 2021 года.

Указ предполагает ограничение - вплоть до полного запрета - возможности нанимать в посольства и консульства "работников из числа лиц, находящихся на территории России".

Согласно распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией - 20, за Словакией - 16. "Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения", - сказано в документе.

Второй список

В начале марта этого года, то есть уже после начала российского вторжения в Украину, правительство России утвердило еще один перечень "недружественных" стран и территорий.

Тогда был утвержден список из 48 стран - все государства-члены ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Британия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Таким образом, США фигурирует в двух перечнях, а Чехия - в одном.

Этот список был составлен на основе другого указа Путина - указа от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

Государство, а также российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня "недружественных" стран, смогут расплатиться по ним в рублях, говорилось в распоряжении правительства.

В ответ на вторжение западные страны ввели санкции в отношении России, а Россия ввела контрсанкции и ограничения, в которых как правило упоминается, что они касаются "недружественных государств". Для "дружественных" стран ограничения не действуют.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: