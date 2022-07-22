На сибирского депутата Хельгу Пирогову завели дело из-за поста о похоронах военных

час назад

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Автор фото, facebook.com/khelgapirogova

Против депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой возбудили уголовное дело о "фейках" о российской армии. Пирогова - оппозиционный депутат, избравшаяся при поддержке сторонников Алексея Навального.

Дело на Пирогову потребовал завести глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - "незамедлительно". Не прошло и часа, как СКР сообщил, что его управлением по Новосибирской области дело против Пироговой возбуждено - после проверки по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии). По этой статье депутату грозит до трех лет лишения свободы.

Накануне Пирогова была задержана по обвинению в "дискредитации" российской армии - это не уголовная, а административная статья (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). После составления протокола ее отпустили.

Как отмечает издание "Тайга.Инфо", Пирогова находится на четвертом месяце беременности.

Пирогова была избрана в горсовет Новосибирска в 2020 году как депутат-самовыдвиженец. В ходе избирательной компании ее поддержал проект Навального "Умное голосование". Вместе с Пироговой в новосибирский горсовет прошли еще три кандидата от оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020", поддержанные Навальным.

В чем обвиняют Пирогову

Ранее зампредседателя законодательно собрания Новосибирской области, депутат от "Единой России" Андрей Панферов обратился в прокуратуру с требованием возбудить в отношении Пироговой уголовное дело из-за ее твита от 15 июля, который позже был удален.

В этом твите Пирогова прокомментировала текст "Медиазоны" (объявлена СМИ-"иноагентом") о погибших в Украине российских добровольцах. Опубликованный Пироговой фрагмент был посвящен похоронам, которые родным погибших помогало организовывать государство.

Позже Пирогова называла свой твит "чересчур эмоциональным".

"Мой твит со скрином был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод! Я не представляю, как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое", - объясняла она.

Дела о "военных фейках"

По подсчетам правозащитников, с начала российского вторжения в Украину было возбуждено более 70 уголовных дел о "фейках" про российскую армию.

Фигурантами дел по статье 207.3 УК РФ стали в том числе журналист Александр Невзоров, политики Владимир Кара-Мурза (признан "иноагентом") и Илья Яшин, писатель Дмитрий Глуховский и адвокат Дмитрий Талантов.

По некоторым делам уже вынесены приговоры. Самое суровое наказание назначили московскому муниципальному депутату Алексею Горинову - семь лет лишения свободы. Поводом стало выступление Горинова на заседании совета депутатов, в котором он осудил войну против Украины и заявил о неуместности организации конкурса детского рисунка.

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