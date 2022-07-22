Россия, Украина и Турция договариваются о разблокировке экспорта зерна

46 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Украина экспортирует десятую часть всей пшеницы в мире

Российская и украинская делегации при посредничестве президента Турции и в присутствии генерального секретаря ООН готовятся подписать соглашение по вывозу зерна из черноморских портов.

Ожидается, что стороны подпишут соглашение, которое разблокирует экспорт зерна из Украины. Если этого не сделать, то, как опасаются в ООН, это поставит под угрозу мировую продовлльственную безопасность.

После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море - захвачены Россией.

По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 млн тонн зерна.

Вывозить зерно придется через заминированные воды вокруг черноморских портов, что, по сути, означает перемирие на воде.

После предварительной встречи на прошлой неделе представители Украины заявили, что стороны "в двух шагах" от подписания соглашения. Однако у украинской стороны накануне пятничной встречи возникли серьезные опасения по поводу готовности России прекратить огонь.

"Мы вообще не доверяем русским. Давайте подождем окончательного решения, чтобы убедиться, что со стороны россиян нет никаких возражений и изменений в последнюю минуту. Скрещиваю пальцы в надежде, что соглашение будет подписано, и Россия будет его соблюдать", - заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в интервью Би-би-си накануне сегодняшней встречи.

В свою очередь помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет.

По его словам, Украина подпишет договор с Турцией и ООН. Россия, со своей стороны, также подпишет зеркальные соглашения.

Кроме этого Подоляк заявил, что Украина не согласится на сопровождение и присутствие российских кораблей в украинских портах при перевозках. Проверки кораблей будут осуществляться в водах Турции "общими группами в случае возникновения такой потребности".

Почему это соглашение так важно

Украинское зерно занимало до войны около 10% в объеме мирового экспорта, и в ООН предостерегали, что его полное исчезновение из цепочек международной торговли может привести к голоду в разных странах.

Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но эти каналы позволяют экспортировать лишь небольшую долю довоенных объемов.

Между тем резкое сокращение экспорта украинского (и отчасти российского) зерна грозит продовольственным кризисом многим небогатым странам.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия также заинтересована в разблокировке экспорта зерна, поскольку хочет показать странам Африки и Азии, что заботится о них.

Кроме того, разрешение зернового кризиса поможет снизить мировые цены на муку, которые с момента российского вторжения повысились на 2%.

АНАЛИЗ. На кону очень многое, но многое может пойти не так

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Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си

Соглашения по разблокированию экспорта зерна из Украины ждут многие - не только непосредственно стороны, подписывающие договоры.

"Теоретически, в этой сделке много выгоды для всех. Для Украины - это первая возможность почти за пять месяцев экспортировать что-либо из своих черноморских портов.

Что касается России, то это меры, призванные облегчить ее собственные трудности с экспортом, и оспорить обвинения в том, что она использует продовольствие в качестве оружия.

Для ООН - это шанс обратить внимание на растущую озабоченность из-за опасности возникнования голода.

Но есть много вещей, которые могут пойти не так.

Украина опасается, что Россия может использовать любые безопасные каналы в водах Одессы для будущих военных операций. Накануне МИД Украины заявил, что поддержит только сделку, которая "гарантировала бы безопасность южных регионов Украины" и "сильные позиции вооруженных сил Украины в Черном море".

Со своей стороны, Россия хочет быть уверенной, что Украина не попытается использовать сделку для контрабанды оружия.

Для судоходных компаний это решение тоже сопряжено с риском. Один-единственный взрыв в море может разрушить все соглашение.

Что предполагает соглашение

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет министр обороны Шойгу

Россия отрицает обвинения в блокировании экспорта зерна, утверждая, что Украина заминировала воды и для начала должна их разминировать. Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в краже украинского зерна, открыто называя это мародерством.

По оценкам министерства продовольствия Украины, около 400 тысяч тонн зерна было отправлено из Украины на территорию России.

Автор фото, Alexei Konovalov/TASS Подпись к фото, Российские военные возле элеватора в оккупированном Мелитополе

ООН совместно с Турцией работали над созданием соглашения о возобновлении экспорта зерна между воюющими странами в течение двух последних месяцев.

По информации агентства Рейтер, полученной от дипломатов, стороны готовы согласиться на следующую схему:

Морские силы Украины будут сопровождать суда с зерном через минные поля в районе своих портов;

Россия обязуется не атаковать корабли и порты во время проводки судов;

Турция при поддержке ООН займется досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия - этого требует Россия.

Сведения, что речь идет именно о такой схеме, ранее также подтверждали источники Би-би-си.

На предварительной встрече в Стамбуле на прошлой неделе стороны договорились создать совместный координационный центр, который будет заниматься контролем судов при входе и выходе из портов, а также обеспечивать безопасности при поставках продовольствия.

Кроме того, министерство инфраструктуры и администрация морских портов Украины ранее объявляли, что освобождение острова Змеиный от российских войск и начало движения судов по рукаву Быстрый на севере дунайской дельты поможет увеличить экспорт украинского зерна через дунайские порты.