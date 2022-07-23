Антоновский мост в дыму. В чем значение переправ через Днепр под Херсоном и что даст украинской армии их уничтожение?

Сергей Морфинов

для BBC News Украина

45 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Wikipedia/Uaquantum Подпись к фото, Вид с Антоновского моста

Несколько дней подряд украинские военные обстреливают Антоновский мост - стратегически важный мост, связывающий правый и левый берег Днепра в районе захваченного российской армией Херсона. Если мост будет разрушен, российская группировка в городе останется без связи и снабжения, так что в Киеве намекают Москве, что пора идти на очередной "шаг доброй воли" и покинуть город. Но так ли просто разрушить главные мосты в Херсонской области и собирается ли это делать ВСУ?

Прорыв российской армии из Крыма в Херсонскую область остается едва ли не главным ее успехом в попытке украинского "блицкрига". Штурмовые отряды вооруженных сил РФ уже в первые дни войны смогли продвинуться с полуострова на правый берег Днепра и захватить Херсон.

Ключевым фактором успеха тогда стал контроль над мостами, которые при наличии такого большого водного препятствия, как река Днепр, имеют стратегическое значение для скорости наступательных операций.

И хотя дальнейшее продвижение на Николаев украинская армия смогла остановить и даже отбросить россиян, свой плацдарм на днепровском Правобережье те сохранили.

Впрочем, после начала ударов ВСУ по мостам Херсонской области будущее этой российской группировки вызывает все больше вопросов.

Невзорванный Антоновский мост и другие переправы

Через Днепр в Херсонской области есть всего три переправы: Антоновский автомобильный мост (или просто "Антоновский мост") возле Херсона, Антоновский железнодорожный мост в 6 км от него, а также дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке - еще в 70 км.

Ключевым считается именно Антоновский мост - он самый большой и близкий к Херсону.

Этот мост был построен в 1985 году, он имеет 31 опору, его ширина 25 м, а длина - 1366 м. Мост пересекает Днепр и его левый приток Конку.

Российская армия смогла захватить Антоновский мост на второй день войны - 25 февраля Херсонская областная администрация сообщила, что, "несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон".

Почему украинская армия не взорвала Антоновский мост в первые дни вторжения - одна из загадок того этапа войны. Тем более что, по мнению большинства военных обозревателей, разрушение этих мостов входило в планы обороны юга Украины и отрабатывалось на учениях.

Возможной причиной того, что Антоновский мост уцелел 24 и 25 февраля, мог быть всеобщий хаос первых дней войны, а также интенсивное движение гражданских через него.

Дмитрий Дозорчий, командир танковой роты 59-й отдельной мотопехотной бригады, тогда оборонявшей мост, рассказывает, что был шокирован действиями гражданских во время боев за переправу.

"Вот едет по мосту танк, открывает огонь по враждебным целям, а навстречу - легковушка: люди сигналят, мигают, руками машут, на телефоны снимают. Ехала фура, враг стрельнул, возможно, в наш танк целился, а попал в фуру. И вот она уже горит, а люди все равно едут, снимают все на телефоны. Для меня это было шоком: тут продолжаются активные боевые действия по разблокированию моста, а люди как на каком-то 5D кинофильме в первом ряду", - рассказывает танкист.

Каховскую ГЭС (ее плотина - другая переправа через Днепр в Херсонской области) россияне вообще захватили сразу 24 февраля - именно возле нее начинается Северо-Крымский канал, разблокирование которого было одной из главных целей России.

"Мешок" для российской группировки

Первый удар ВСУ по Антоновскому мосту был нанесен 19 июля, на следующий день удар повторился, а местные оккупационные власти заявили о вынужденном перекрытии переправы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Следы ракетного удара на Антоновском мосту

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Движение мы будем перекрывать. Мы найдем другие пути перехода через Днепр в город Херсон. Город не останется без сообщения с левым берегом", - рассказал в разговоре с российскими медиа представитель оккупационных властей Херсонщины Кирилл Стремоусов.

Еще раньше стало известно об обстрелах ГЭС в Новой Каховке.

"Антоновский мост и мост в Новой Каховке - это точки связывания, от которых зависит возможность ведения боевых действий российскими войсками на Правобережье. Это две ключевые магистрали, через которые российская армия угрожает Николаеву и Кривому Рогу", - объясняет украинский военный корреспондент Юрий Бутусов в эфире своего канала "Бутусов+".

"После того, как будут уничтожены мосты, врагу будет очень трудно обеспечивать поставки своим войскам на Правобережье понтонами. Это будет рискованно, и пропускная способность понтонов гораздо меньше. Таким образом, будут созданы условия для более активных действий украинских войск и можно будет освободить правобережную часть Херсонской области и подойти к самому Херсону и Новой Каховке", - добавляет Бутусов.

Украинский офицер, служащий на южном направлении, в разговоре с Би-би-си на условиях анонимности подтверждает важность блокирования Антоновского моста сейчас.

"Если еще "режем" Новую Каховку - вся российская группировка будет в мешке. Без логистики им конец. Они понимают риск окружения и уже подтягивают понтоны, - говорит военный. - Но понтоны - это куча времени. Плюс если мы достаем мост, то ударить по понтонам будет еще проще".

Аэродром Чернобаевка, на который еще в марте россияне, судя по всему, возлагали большие надежды по обеспечению херсонской группы авиацией из Крыма, после многочисленных обстрелов альтернативой мостам уже не стал.

"В Чернобаевку если что-то из авиации прилетает, то всего на пару минут. Основной аэродром у них в Чаплинке", - добавляет офицер. Чаплинка - поселок в 70 км юго-восточнее Херсона, сейчас это глубокий тыл российской армии.

Автор фото, Military Portal

А военный обозреватель и публицист Михаил Жирохов в разговоре с Би-би-си акцентирует внимание на том, что украинской армии важно заблокировать и железнодорожный мост.

"Говоря только об Антоновском мосте и Новокаховской дамбе, нельзя забывать еще и о железнодорожном мосте - а в нынешних условиях он становится для россиян даже более важным, чем первые два, ведь известно, что логистика российской армии держится, прежде всего, на железнодорожных перевозках", - говорит он.

Объезд

Блокировка обоих антоновских мостов - автомобильного и железнодорожного - ставит под угрозу херсонский гарнизон российской армии даже при условии, что дамба в Новой Каховке будет цела.

Помимо растяжения логистики на 70-километровый объезд только на правом берегу Днепра, это создает новые проблемы для обеспечения российской группировки.

Ведь объездная дорога проходит через еще одну реку - на этот раз Ингулец, - через которую есть только один мост в селе Дарьевка. И он также может быть разрушен.

"А понтоны на Ингульке снести "Химарсами" будет несложно", - прогнозирует украинский офицер.

Уничтожение или огневой контроль?

В то же время уничтожение (а не повреждение) мостов, тем более таких мощных, как Антоновский, - непростая задача для реактивной артиллерии.

"Объективно сейчас в ВСУ нет огневых средств, чтобы полностью уничтожить Антоновский мост. Все эти обстрелы, которые мы видим последние дни, носят не более чем упреждающий характер. Для реального уничтожения нужны не HIMARS с ракетами с 90-килограммовой боевой частью, и даже не "Точки". Здесь нужны массированные авиационные удары 500-килограммовыми бомбами", - отмечает Михаил Жирохов.

"Даже россияне с их большими возможностями только с четвертого раза смогли уничтожить мост через Затоку в Одесской области, да и то есть большие вопросы к их результативности", - добавляет он.

"Поэтому, думаю, наше командование прекрасно понимает проблемность полноценного уничтожения моста и планирует только взять под огневой контроль все три моста, чтобы таким образом перекрыть снабжение", - предполагает военный обозреватель.

Автор фото, Telegram/most.ks.ua Подпись к фото, Дым над Антоновским мостом у левого берега Днепра, 20 июля. Фото из херсонских пабликов

Тезис об "огневом контроле" (другими словами - возможности обстреливать) над мостами как цель ВСУ фактически подтвердил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в недавнем эфире на канале "Фейгин Live".

По его словам, обстрелы Антоновского моста были направлены не столько на уничтожение, сколько на "препятствование движению грузов, вооружений, военной техники и живой силы".

"Конечно, остались железнодорожный мост и Новая Каховка, но мы же показали: ребята, это все под огневым контролем ВСУ", - объяснил Арестович.

"В Каховке дамба, ее так просто не развалишь. Но там можно взять под огневой контроль все, что двигается. Как только оно задвигалось - по нему полетело. И желающих двигаться будет все меньше. А самое главное - это очень усложнит это движение", - добавил советник.

А херсонский журналист Иван Антипенко пишет о символическом значении ударов по Антоновскому мосту: "Успешные действия ВСУ вокруг моста и удары по российским составам имеют серьезный психологический эффект: люди в оккупации видят, что Украина не оставила их. И неважно, что российская пропаганда лжет об этом".

В то же время разрушение Антоновского моста теоретически усложнит возможности для украинской армии наступать на левый берег Днепра в Херсонской области, если ей действительно удастся вернуть под свой контроль Правобережье.

Впрочем, российская армия в случае отступления, вероятнее всего, и так подорвет переправу.

"Конечно, есть минус в том, что Антоновский мост потом нужно будет отстраивать. Но плюсов [его блокирования] больше - это возможность довести россиян до сдачи в плен и уберечь Херсон от разрушения", - считает украинский офицер, воюющий на юге.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал 21 июля в "Твиттере": "Антоновский мост - актуальный пока "жест доброй воли", который намекает: пора российским войскам добровольно покинуть Херсон. В противном случае - постоянные обстрелы, ночные страхи, панические атаки и HIMARS. Диапазон возможностей сужается, как и точность украинского артиллерийского огня".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: