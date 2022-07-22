Российские курильщики без Marlboro и Parliament, а ЦБ оживляет экономику. Главные экономические новости дня

40 минут назад

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Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных российских экономических событиях пятницы, 22 июля.

Поможет ли ставка оживить экономику?

Центральный банк в пятницу удивил экономистов и снизил ставку сразу с 9,5% до 8% - большинство аналитиков ожидали куда более скромного снижения.

Судя по заявлению ЦБ, регулятор обеспокоен теперь не резким ростом цен, а наоборот, замедлением инфляции. Это происходит из-за снижения потребительской активности - люди гораздо меньше покупают, - и из-за курса рубля, который вопреки действиям властей остается высоким.

Регулятор также обеспокоен снижением экономической активности на фоне "сложных внешних условий" - это расплывчатое определение ЦБ использует для описания санкций, введение которых было спровоцировано нападением России на Украину.

Сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина, с начала войны так ни разу и не надевшая брошки, которые носила раньше на каждую пресс-конференцию, называет страны Запада исключительно "недружественными". В своих оценках перспектив экономики она остается осторожной: в пятницу она говорила о появлении признаков восстановления импорта в Россию потребительских товаров, а также уверяла, что дефицита товаров не будет.

Эксперты объясняют, что ЦБ пришлось так резко действовать из-за дефляции - в России цены в месячном выражении снижаются, хотя они существенно выше, чем летом прошлого года. Экономисты "Ренессанс Капитала", например, в своем докладе пишут уже о двухмесячной дефляции.

Дефляция - очень тревожный сигнал, ведь когда цены падают, бизнес не зарабатывает и не инвестирует, и экономическая активность падает еще сильнее.

Пока не ясно, сможет ли ЦБ помочь экономике выйти из этой ситуации. Экономисты ждут, что для этого ЦБ придется еще сильнее снижать ставку. В "Ренессансе" ожидают, что к концу года она составит 7,5%, а в конце 2023 года - 6,5%.

Снятие запрета на рубли продлят

Центральный банк в пятницу оказался главным генератором экономических новостей. Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ограничения на снятие наличной валюты, которые должны были истечь 9 сентября, будут продлены.

Если у человека счет был заведен до 9 марта, то он по-прежнему может снять с него до 10 тысяч долларов или соответствующий эквивалент в евро - остальное в рублях. Если валюта на счету появилась позже, то снять можно только рубли.

Зачем нужны эти ограничения? Об этом говорит сама Набиуллина: из Европы в Россию из-за санкций нельзя вывозить наличную валюту (исключение сделано лишь для личного потребления физических лиц), а значит, приток наличных долларов и евро ограничен.

Уход компаний бьет по курильщикам

Табачная компания Philip Morris International собирается к концу 2022 года покинуть Россию, заявил в интервью агентству Блумберг ее исполнительный директор Яцек Ольчак.

Philip Morris - крупнейший мировой производитель сигарет и других табачных изделий. В России продается сразу несколько брендов компании - это Parliament, Marlboro, Chesterfield, а также IQOS. На компанию приходится 27% российского рынка.