Минюст России внес в реестр "иноагентов" Татьяну Лазареву, Илью Яшина и еще трех человек

3 часа назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Vladimir Gerdo/Vyacheslav Prokofiev/TASS

Минюст России внес в реестр физлиц-"иноагентов" ведущую Татьяну Лазареву, оппозиционных политиков Илью Яшина и Максима Каца, блогера Нику Белоцерковскую и соратника Алексея Навального Руслана Шаведдинова.

Как считает минюст РФ, все они занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Политик Илья Яшин в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в распространении "военных фейков". Так же как и другой оппозиционер, Владимир Кара-Мурза, Яшин сначала был арестован за "неповиновение полиции", отбыл 15 суток ареста в спецприемнике, а потом стал обвиняемым по уголовному делу и получил статус физлица-"иноагента". После начала российского вторжения в Украину Яшин стал одним из немногих оппозиционных политиков, остававшихся в стране и при этом публично осуждающих войну. Яшин много критиковал Максима Каца, однако в реестр они попали одновременно.

Политик Максим Кац получил известность в 2011 году, когда избрался депутатом муниципального собрания Щукино. Был активным участником акций протеста против фальсификации выборов, входил в Координационный совет оппозиции, сотрудничал с Алексеем Навальным. Вместе с блогером Ильей Варламовым Кац создал фонд "Городские проекты", который был призван улучшить городскую среду в России. В прошлом году стал главой избирательного штаба Анастасии Брюхановой на выборах в Государственную думу. На его канал в YouTube подписаны более 1,4 млн подписчиков.

Вероника Белоцерковская - блогер, издатель, медиаменеджер и предприниматель. В отличие от большинства журналистов, признанных в России "иноагентами", минюст включил ее в реестр как физлицо, а не СМИ-"иноагента".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Сиди на заднице ровно". Вероника Белоцерковская о деле по новой статье о фейках

Белоцерковская родилась в Одессе, сейчас живет во Франции. Она известна как соосновательница издательского дома и одноименного журнала "Собака". В России она стала одним из первых фигурантов уголовного дела о "военных фейках". Ее объявили в розыск, заочно арестовали и арестовали принадлежащую Белоцерковской недвижимость в Москве и Петербурге. Комментируя возбужденное против нее дело, Белоцерковская в марте говорила, что с первых дней войны она "очень жестко и очень структурированно, не по-женски" обозначила свою антивоенную позицию. После чего стала получать "и чудовищные угрозы, и теплые слова" .

Татьяна Лазарева - актриса и телеведущая. До нее актеров в списках "иноагентов" не было. В феврале Лазарева приехала в Киев на съемки украинской программы "Лига Смеха" (аналог российского КВН). После начала войны вела прямые эфиры в своем "Инстаграме". В марте она сообщила, что находится в Испании. В интервью "Медузе" (издание признано в России СМИ-"иностранным агентом") Лазарева объясняла, что не может вернуться в Россию, поскольку из-за ее антивоенных высказываний ей может грозить уголовное дело.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Руслан Шаведдинов - сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; запрещен в России, а также признан "иноагентом" и экстремистской организацией), который занимался "Умным голосованием" и налаживал сотрудничество избранных от оппозиции депутатов Мосгордумы. 23 декабря 2019 года к нему в квартиру ворвались и в наручниках увезли в Заполярье, в воинскую часть на Новой Земле, в 300 км от ближайшего поселка. На службе он провел год, а вернувшись в Москву, продолжил заниматься политической деятельностью. Вместе с другими соратниками Навального стал фигурантом дела о создании "экстремистского сообщества".

Впервые реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", пополнился 5 апреля. Сейчас в него входят 13 человек.

Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".