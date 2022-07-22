Принц Гарри сможет подать в суд на Хоум-офис за то, что его лишили полицейской охраны

47 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA

Принц Гарри сможет подать в суд на Хоум-офис за то, что тот лишил его полицейской охраны. Внук королевы Великобритании Елизаветы II лишился охраны, которая финансировалась за счет налогоплательщиков, когда отказался от королевских обязанностей в 2020 году и уехал в США. Он просил предоставлять ему охрану на время визитов на родину и готов был сам ее оплачивать, но Хоум-офис сказал "нет".

Принц Гарри решил оспорить решение министерства внутренних дел Великобритании после того, как в Лондоне в июле 2021 года фотографы преследовали автомобиль герцога Сассекского после благотворительного мероприятия.

Ходатайство о судебном пересмотре - попытка оспорить в Высоком суде решение государственного органа или ведомства - было подано в сентябре 2021 года. Цель принца Гарри - заставить министерство внутренних дел пересмотреть решение, запрещающее ему платить за охрану полиции для себя и своей семьи во время визитов в Великобританию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018 года

Решение было принято в начале 2020 года исполнительным комитетом по защите королевских особ и общественных деятелей от имени министерства внутренних дел Великобритании, отвечающего за полицию, иммиграцию и безопасность.

Причиной стало то, что принц Гарри отказался от исполнения своих королевских обязанностей и перестал быть членом королевской семьи, работающим на "полную ставку", как его брат Уильям, например.

А личная полицейская охрана, по британским правилам, полагается лишь тем членам королевской семьи, которые "трудоустроены" на постоянной основе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Букингемский дворец лишил Гарри и Меган почетных званий и должностей в армии и благотворительных обществах в феврале 2021 года

Сегодня, 22 июля, судья Высокого суда Великобритании частично удовлетворил иск принца Гарри о судебном пересмотре решения Хоум-офиса. Это означает, что претензии Гарри достаточно обоснованы, чтобы их принял к рассмотрению суд.

Ни юридические представители принца Гарри, ни представители Высокого суда пока не прокомментировали решение.

Команда юристов принца Гарри утверждала, что решение, принятое исполнительным комитетом в отношении принца Гарри и его семьи, и действия комитета во время визита в Великобританию летом 2021 года были незаконными из-за несоблюдения процедуры.

По словам юристов, принцу не дали возможности заблаговременно возразить против лишения его охраны. Ему также не сообщили, что в принятии решения оставить его семью без охраны полиции участвовал главный помощник королевы, с которым у Гарри были напряженные отношения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Гарри и Меган объявили о намерении отказаться от своих позиций в королевской семье в январе 2020 года

"На том этапе он (Гарри) не знал, что королевский двор вообще замешан, ему сказали, что это было независимое решение (Хоум-офиса)", - говорила ранее Шаид Фатима, адвокат герцога.

Юристы министерства внутренних дел говорят, что исполнительный комитет имел право принять решение о том, что меры безопасности принца Гарри будут рассматриваться в каждом конкретном случае. Они считают, что для полного судебного пересмотра решений ведомства нет оснований.

И принц Гарри, и министерство внутренних дел предоставят суду дополнительную информацию перед последующим иском о судебном пересмотре запрета на предоставление полицейской охраны.

"Частичная победа для принца"

Комментарий королевского корреспондента Би-би-си Шона Коглана

Несомненно, это победа принца Гарри. Но, как следует из решения судьи, возможность бросить вызов еще не означает выигрыш иска.

Однако уже то, что судебная тяжба может перейти на следующий этап - это частичный успех, поскольку остальные судебные иски принца по поводу решений о его безопасности были отклонены.

А количество исков Гарри таково, что иногда кажется, что он является представителем британского суда, а не королевского двора.

Фоном для этих споров служит все еще не разрешенный конфликт о статусе Гарри в королевской семье. Букингемский дворец всегда четко заявлял, что "нельзя быть членами королевской семьи наполовину".