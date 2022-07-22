Жуткое розовое свечение в небе напугало жителей австралийской глубинки

час назад

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Автор фото, Nikea Champion

Когда вечернее небо над сонным австралийским городом Милдьюра озарилось розовым сиянием, местная жительница Тэмми Шумовски задала себе вопрос - а не начался ли апокалипсис? Но разгадка необычного явления оказалась более прозаичной.

"Я смотрела на это и старалась вести себя как спокойная, здравомыслящая мать, говоря детям - беспокоиться не о чем, - рассказала она Би-би-си. - Но в моей голове был один вопрос - что это за чертовщина?"

Милдьюра - это областной город в штате Виктория, расположенный между Мельбурном, до которого 550 км, и Аделаидой, до которой 400 км. Здесь не часто случается что-то из ряда вон выходящее.

Но эта неделя стала исключением. Социальные сети местных жителей заполнились фотографиями ночного неба, которое таинственно светилось розовым светом непонятного происхождения.

Некоторые предположили, что город удостоился визита инопланетян, или что на Австралию летит астероид. Другие - что это ярко-красная Луна. Но все комментаторы сходились в одном - похоже, наступает конец света.

Объяснение оказалось гораздо прозаичнее - источником жуткого свечения стало местное предприятие по производству лекарственной марихуаны.

На нем установлены красные лампы, свет которых повышает урожайность каннабиса. Обычно красного света не видно, так как с наступлением темноты на заводе плотно закрывают жалюзи. Но в день "апокалипсиса" они не работали.

"Обычно затемняющие жалюзи автоматически закрываются одновременно с заходом солнца, но в этот раз лампы уже включились, а жалюзи - еще не закрылись, поэтому какое-то время создавалось свечение", - объяснил Питер Крок, генеральный директор компании Cann Group Ltd, которая владеет предприятием, в интервью австралийскому телеканалу Эй-би-си.

А поскольку ночь была пасмурной, красные лампы создали эффект "заката на стероидах", который можно было увидеть почти в часе езды от предприятия.

Автор фото, Tammy Szumowski

Лекарственный каннабис был легализован в Австралии в 2016 году, но его использование в рекреационных целях до сих пор запрещено.

С тех пор регулирующие органы Австралии одобрили около 260 тыс. рецептов с каннабисом. Согласно данным министерства здравоохранения, наиболее распространенной причиной назначения марихуаны были хронические боли, за которыми следовали тревога и нарушения сна.

Количество одобренных рецептов удвоилось с 2019 года, при этом большинство заявок поступило из штата Квинсленд. Но хранение и распространение марихуаны в Австралии по-прежнему незаконно: в 2018-2019 годах более 71 тыс. человек были привлечены к ответственности за преступления, связанные с каннабисом.

Где еще легализована марихуана

С начала 2000-х годов в мире идет устойчивый рост числа стран, легализовавших употребление марихуаны в той или иной форме.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США уже около 38 штатов легализовали использование медицинской марихуаны, около 48 млн человек употребляли каннабис в 2019 году.

Препараты, содержащие марихуану, также доступны для лиц с определенными заболеваниями в ряде стран ЕС, включая Францию, Бельгию и Ирландию, а также в Новой Зеландии. В некоторых странах, таких как Канада, хранение и употребление каннабиса в рекреационных целях также является законным.

Автор фото, Tammy Szumowski

Местонахождение ферм, на которых выращивается марихауна в Австралии, держится в тайне из соображений безопасности, но ферма в Милдьюре теперь полностью рассекречена.