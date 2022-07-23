Литва возобновляет транзит российских товаров в Калининградскую область
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Литва отменила запрет на железнодорожные перевозки санкционных товаров в российский Калининград и из него.
Грузы и пассажиры из России следуют в лежащий на берегу Балтийского моря Калининград по железной дороге, проходящей по территории Литвы.
В июне литовские власти запретили транзит по своей территории стали и других черных металлов в соответствии с санкциями Евросоюза. В Кремле пригрозили ответными мерами.
Теперь литовское железнодорожное ведомство заявило, что возобновит перевозки грузов в Калининград.
На минувшей неделе Европейский союз уточнил, что запрет на транзит касается только автомобильных, а не железнодорожных перевозок, и поэтому Литва должна разрешить России перевозить бетон, древесину и алкоголь через территорию ЕС в свой западный анклав.
Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя правительства Калининградской области сообщило, что в ближайшее время на территорию страны доставят 60 вагонов цемента.
Калининград в значительной степени зависел от транзитных маршрутов через Литву. Но в июне Вильнюс запретил перевозки через свою территорию некоторых российских товаров, попавших под санкции ЕС, включая строительные материалы.
Это решение вызвало вспышку гнева в Москве. Глава российского Совета безопасности Николай Патрушев пригрозил "серьезными негативными последствиями для населения Литвы".
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