Литва возобновляет транзит российских товаров в Калининградскую область

23 июля 2022, 08:53 GMT Обновлено 15 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Литовские железные дороги возобновляют перевозку грузов в Калининград

Литва отменила запрет на железнодорожные перевозки санкционных товаров в российский Калининград и из него.

Грузы и пассажиры из России следуют в лежащий на берегу Балтийского моря Калининград по железной дороге, проходящей по территории Литвы.

В июне литовские власти запретили транзит по своей территории стали и других черных металлов в соответствии с санкциями Евросоюза. В Кремле пригрозили ответными мерами.

Теперь литовское железнодорожное ведомство заявило, что возобновит перевозки грузов в Калининград.

На минувшей неделе Европейский союз уточнил, что запрет на транзит касается только автомобильных, а не железнодорожных перевозок, и поэтому Литва должна разрешить России перевозить бетон, древесину и алкоголь через территорию ЕС в свой западный анклав.

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя правительства Калининградской области сообщило, что в ближайшее время на территорию страны доставят 60 вагонов цемента.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Напряжение между Литвой и Россией: что происходит у границы?

Калининград в значительной степени зависел от транзитных маршрутов через Литву. Но в июне Вильнюс запретил перевозки через свою территорию некоторых российских товаров, попавших под санкции ЕС, включая строительные материалы.

Это решение вызвало вспышку гнева в Москве. Глава российского Совета безопасности Николай Патрушев пригрозил "серьезными негативными последствиями для населения Литвы".

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