"Кремль продолжает использовать еду как оружие". Украина США и ООН осуждают обстрел морского порта Одессы

час назад

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Автор фото, Getty Images

Несколько взрывов раздалось в морском порту Одессы утром в субботу, спустя менее суток после подписания договора о возобновлении экспорта украинского зерна. Украинские власти сообщили о ракетном ударе, нанесенном Россией.

По сведениям оперативного командования "Юг" вооруженных сил Украины, удар по морскому торговому порту Одессы был нанесен крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта", - сообщило командование.

Пока неясно, какой ущерб нанесен порту. О пострадавших пока тоже не сообщается.

В МИД Украины заявили, что эти ракетные удары ставят под сомнение договоренности и обещания, данные Россией ООН и Турции в документе, подписанном накануне в Стамбуле.

"Российская ракета - это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которые приложили большие усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна", - говорится в заявлении официального представителя МИД Украины Олега Николенко.

"Меньше 24 часов потребовалось, чтобы РФ нанесла ракетный удар по территории города Одессы, чтобы поставить под сомнение соглашение и обещания ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - говорится в заявлении МИД.

Киев обратился с призывом к ООН и Турции обеспечить выполнение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

МИД Украины подчеркнул, что в случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса.

"Вчера было договорено об экспорте зерна по морю, а сегодня россияне бьют по Одесскому порту", - написал в "Твиттере" руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, такова "российская дипломатическая дихотомия".

"Россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали. Террор голодом продолжается, - заявил чиновник. - Мир должен действовать".

По его мнению, лучшие гарантии продовольственной безопасности состоят из двух пунктов: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины.

Местный депутат Алексей Гончаренко написал в "Телеграме", что после попадания ракеты загорелся городской порт.

По его словам, россияне одной рукой подписывают контракты, а другой - наводят ракеты.

Посол США в Украине Бриджет Бринк отозвалась на новость об обстреле в "Твиттере" - по-английски и по-украински.

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"Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности".

Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в субботу обнародовал заявление от имени Антониу Гуттериша:

"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары, которые, согласно сообщениям, были нанесены сегодня по украинском порту Одесса, - говорится в нем. - Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства по обеспечению безопасного перемещения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение [условий соглашения] Российской Федерацией, Украиной и Турцией обязательно".

АНАЛИЗ. Попытка сорвать договор?

Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си

Утренняя атака на Одессу вызывает целый ряд вопросов. Если, как полагает большинство, за ней стоит Россия, то каковы ее цели и каков посыл?

Удар был нанесен вскоре после того, как Россия и Украина подписали документы, обязывающие их соблюдать условия соглашения о возобновлении экспорта зерна из Одессы и ее портов-спутников.

В этой связи возникает соблазн рассматривать его как попытку Москвы сорвать сделку или, по крайней мере, выставить свои условия.

Однако это противоречит вчерашнему заявлению российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что российские обязательства изложены предельно ясно.

Но что это за обязательства?

Текст документа, подписанного Россией, пока не обнародован.

Под чем именно подписалась Россия? Это, а также точные обстоятельства, связанные с сегодняшним утренним нападением, теперь будут подвергнуты самому пристальному изучению.

Возобновление экспорта

Украина, Россия и Турция на переговорах в Стамбуле при посредничестве ООН договорились о возобновлении экспорта украинского зерна.

Согласно условиям сделки, Россия согласилась не атаковать суда и порты, пока зерно находится в пути.

Украинская сторона полагает, что при благоприятных условиях экспорт зерна может начаться в ближайшие дни.

Соглашение, на достижение которого ушло два месяца, рассчитано на 120 дней. Турецкая сторона создаст координационный и мониторинговый центр, в котором будут работать представители ООН, Турции, России и Украины.

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